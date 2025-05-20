الأرصاد تكشف عن مفاجأة بشأن حالة الطقس.. وهذا أبرز الظواهر الجوية المتوقعة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن توقعاتها لـ حالة الطقس اليوم الثلاثاء الموافق 20 مايو 2025، حيث من المتوقع أن تسود أجواء ربيعية على شمال البلاد شديدة الحرارة على جنوب الصعيد.

وينشر "الموجز" كل ما يخص حالة الطقس اليوم الثلاثاء الموافق 20 مايو 2025 وغدا الأربعاء الموافق 21 مايو 2025، وأهم الظواهر الجوية المتوقعة، وبيان بدرجات الحرارة، وذلك ضمن خدمة يومية يقدمها للقراء.

حالة الطقس اليوم الثلاثاء 20 مايو 2025

ومن جانبها، توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس حار نهارًا علي القاهرة الكبري والوجه البحري وشمال الصعبد شديد الحرارة علي جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للحرارة علي السواحل الشمالية، معتدل ليلًا علي أغلب الأنحاء.

حالة الطقس

وتوقعت هيئة الأرصاد تكون شبورة مائية صباحًا علي بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى شمال البلاد والقاهرة الكبري وشمال الصعيد ووسط سيناء.

كما توقعت هيئة الأرصاد نشاط رياح على أغلب الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة من جنوب البلاد وجنوب سيناء والصحراء الغربية ومحافظة البحر الأحمر.

وأشارت الأرصاد إلى حدوث اضطراب في حركة الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر حيث متوقع ارتفاع الأمواج من (٣.٥:٢.٥ متر).

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وبخصوص حالة البحر المتوسط فستكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من 1: 1.75 متر.

أما عن حالة البحر الأحمر فستكون مضطربة وارتفاع الموج من 2.5: 3.5 متر.

كيف اعرف درجة حرارة الطقس؟

ويمكنك التعرف علي درجة حرارة الطقس بسهولة من خلال البيانات اليومية لهيئة الأرصاد الجوية علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، حيث تُقدم كل ما يخص حالة الطقس سواء الظواهر الجوية أو درجات الحرارة.

حالة الطقس غدا الأربعاء21 مايو بالساعات

وفيما يتعلق بـ حالة الطقس غدا الأربعاء 21 مايو 2025، فتوقعت هيئة الأرصاد أن يسود طقس حار نهارًا علي القاهرة الكبري والوجه البحري وشمال الصعبد شديد الحرارة علي جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للحرارة علي السواحل الشمالية، معتدل ليلًا علي أغلب الأنحاء.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء 21 مايو 2025 بمختلف المدن والمحافظات المصرية علي النحو التالي، القاهرة والوجه البحري العظمى 32 والصغري 19، والسواحل الشمالية العظمي 25 والصغري 17، وشمال الصعيد العظمي 33 والصغري 21، وجنوب الصعيد 42 والصغري 27.

حالة الطقس

حالة الطقس في الأيام المقبلة

وبخصوص حالة الطقس في الأيام المقبلة، فمن المتوقع أن تشهد حالة الطقس ارتفاع طفيف في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 3:2 درجة، إلى جانب نشاط رياح علي المناطق المكشوفة من القاهرة الكبري والوجه البحري.

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