حالة الطقس غدا الخميس 22-5-2025.. ارتفاع طفيف ورياح مثيرة للرمال والأتربة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن توقعاتها لـ حالة الطقس غدا الخميس الموافق 22 مايو 2025، حيث من المتوقع أن تسود أجواء ربيعية على شمال البلاد، إلى جانب نشاط رياح علي أغلب الأنحاء.

وينشر "الموجز" كل ما يخص حالة الطقس غدا الخميس الموافق 22 مايو 2025 وأهم الظواهر الجوية المتوقعة، وبيان بدرجات الحرارة، وذلك ضمن خدمة يومية يقدمها للقراء.

حالة الطقس غدا الخميس 22 مايو 2025

ومن جانبها، توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يستمر غدا الخميس طقس ربيعي مائل للحرارة إلى حار نهارًا علي شمال البلاد حتي القاهرة الكبري وشمال الصعيد شديد الحرارة علي جنوب الصعيد معتدل الحرارة ليلًا علي أغلب الأنحاء.

حالة الطقس

وتوقعت هيئة الأرصاد تكون شبورة مائية صباحًا قد تكون كثيفة أحيانًا علي مناطق من شمال البلاد حتي القاهرة الكبري ووسط سيناء ومدن القناة.

كما توقعت هيئة الأرصاد نشاط رياح علي مناطق من جنوب البلاد قد تكون مثيرة للرمال والأتربة علي المناطق المكشوفة من جنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر.

وأشارت الأرصاد إلى حدوث اضطراب في حركة الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر وسرعة الريالح من 60: 40 كم /س.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس 22 مايو 2025 بمختلف المدن والمحافظات المصرية علي النحو التالي، القاهرة والوجه البحري العظمى 32 والصغري 20، والسواحل الشمالية العظمي 27 والصغري 18، وشمال الصعيد العظمي 33 والصغري 17، وجنوب الصعيد 39 والصغري 24.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وبخصوص حالة البحر المتوسط فستكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من 1: 1.75 متر.

أما عن حالة البحر الأحمر فستكون مضطربة وارتفاع الموج من 2: 3 متر.

كيف اعرف درجة حرارة الطقس؟

ويمكنك التعرف علي درجة حرارة الطقس بسهولة من خلال البيانات اليومية لهيئة الأرصاد الجوية علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، حيث تُقدم كل ما يخص حالة الطقس سواء الظواهر الجوية أو درجات الحرارة.

حالة الطقس

حالة الطقس في الأيام المقبلة

وبخصوص حالة الطقس في الأيام المقبلة، فمن المتوقع أن تشهد حالة الطقس ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 5:3 درجة بداية من يوم الجمعة القادم، إلى جانب نشاط رياح علي المناطق المكشوفة من القاهرة الكبري والوجه البحري.

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