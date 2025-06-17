الطقس غدًا.. انخفاض طفيف وحرارة متفاوتة بين الشمال والجنوب

تشير توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى استمرار الانخفاض الطفيف في درجات الحرارة غدًا الأربعاء 18 يونيو 2025، ليسود طقس مائل للحرارة إلى حار نهارًا على شمال البلاد والقاهرة الكبرى حتى شمال الصعيد، بينما يظل شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

ويقدم لكم الموجز حالة الطقس غدا الأربعاء 18 /6 /2025.

الليل والصباح: أجواء معتدلة وشبورة كثيفة

في ساعات الليل والصباح الباكر، يكون الطقس معتدل الحرارة، مع تشكل شبورة مائية قد تكون كثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة، خصوصًا المؤدية من وإلى السواحل الشمالية، الوجه البحري، القاهرة الكبرى، مدن القناة، شمال ووسط سيناء.

نشاط الرياح: تحسن محدود في الشعور بالحرارة

تشهد البلاد نشاطًا ملحوظًا للرياح على مناطق متفرقة، وهو ما يساعد على تقليل الإحساس بدرجات الحرارة المرتفعة، لا سيما في فترات المساء، رغم بقاء الطقس حارًا خاصة في محافظات الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة في المدن الكبرى

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة:

القاهرة الكبرى: العظمى 33 درجة، الصغرى 23 درجة.

الإسكندرية: العظمى 30 درجة، الصغرى 20 درجة.

مرسى مطروح: العظمى 28 درجة، الصغرى 19 درجة.

سوهاج: العظمى 37 درجة، الصغرى 24 درجة.

قنا: العظمى 40 درجة، الصغرى 25 درجة.

أسوان: العظمى 39 درجة، الصغرى 26 درجة.

تحذيرات الأرصاد ونصائح للمواطنين

تجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة في فترات الذروة، خاصة في محافظات الجنوب.

القيادة بحذر خلال الصباح الباكر بسبب الشبورة الكثيفة.

الاهتمام بترطيب الجسم وشرب المياه باستمرار.

ارتداء ملابس قطنية وخفيفة لتفادي الشعور بالحرارة.

متابعة النشرات الجوية المحلية لرصد أي تغييرات مفاجئة.

طقس مستقر لكن يتطلب الحذر

رغم الانخفاض الطفيف في الحرارة، تبقى الأجواء حارة نسبيًا نهارًا، وتستدعي اليقظة خاصة على الطرق في ظل الشبورة، أما فترات الليل فتُعد مناسبة لمعظم الأنشطة الخارجية.

توقعات الأيام المقبلة: استقرار نسبي مع فرص لارتفاع الحرارة مجددًا

بحسب النماذج الجوية الأولية، من المتوقع أن تستقر الأحوال الجوية نسبيًا خلال الأيام القليلة المقبلة، مع بقاء درجات الحرارة في معدلاتها الحالية شمالًا، بينما قد تعاود الارتفاع تدريجيًا في محافظات جنوب الصعيد بنهاية الأسبوع، كما تشير الهيئة العامة للأرصاد إلى استمرار تكون الشبورة المائية في فترات الصباح الباكر، ما يستدعي الحذر أثناء القيادة، لا سيما في الطرق السريعة والصحراوية. وتبقى الرطوبة عاملاً مؤثرًا في زيادة الشعور بالحر، خصوصًا في المناطق الساحلية والدلتا.

اقرأ أيضا : تحذير الأرصاد.. شبورة كثيفة ورياح نشطة وطقس شديد الحرارة غدًا في مصر

الأرصاد: طقس حار غدًا على أغلب الأنحاء..وحرارة تصل إلى 40 درجة جنوبًا





