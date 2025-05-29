الأرصاد: طقس حار غدًا على أغلب الأنحاء..وحرارة تصل إلى 40 درجة جنوبًا

توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس ربيعي يميل للحرارة خلال ساعات النهار على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، في حين يشتد ارتفاع درجات الحرارة في مناطق الجنوب وسيناء، لتصل إلى مستويات عالية تتطلب الحذر، خاصة في أوقات الظهيرة.

وأوضحت الهيئة أن الطقس سيكون مائلًا للحرارة إلى حار على الوجه البحري والقاهرة والسواحل الشمالية الغربية، بينما سيكون شديد الحرارة على جنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء، أما ليلًا، فتتحسن الأجواء بشكل ملحوظ، مع طقس معتدل على شمال البلاد ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ويقدم لكم الموجز حالة الطقس غدا .

طقس نهاري حار في الشمال وشديد الحرارة جنوبًا

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أن تأثير الكتلة الهوائية القادمة من الجنوب ما زال ملحوظًا، حيث تدفع بدرجات حرارة مرتفعة خاصة في المناطق الداخلية والجنوبية، ويتوقع أن تسجل القاهرة الكبرى غدًا درجة حرارة عظمى تبلغ 31 درجة مئوية، تنخفض إلى 20 درجة ليلًا، بينما تشهد محافظات شمال الصعيد حرارة تصل إلى 33 درجة مئوية.

جنوب سيناء في ذروة الحرارة

ومن المنتظر أن تشهد مناطق جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر أعلى مستويات الحرارة، حيث تسجل العظمى 40 درجة مئوية، وهي الأعلى على مستوى الجمهورية، فيما تسجل درجة الحرارة الصغرى 27 درجة مئوية، ما يشير إلى استمرار الأجواء الحارة حتى خلال فترات الليل.

تراجع طفيف على السواحل

على السواحل الشمالية الغربية، تتأثر الأجواء بالكتل الهوائية الرطبة القادمة من البحر المتوسط، ما يؤدي إلى طقس أكثر اعتدالًا نسبيًا، حيث تسجل الحرارة العظمى 25 درجة مئوية، مع أجواء لطيفة خلال الليل بانخفاضها إلى 19 درجة.

نصائح وتحذيرات

ونصحت هيئة الأرصاد المواطنين بتفادي التعرض لأشعة الشمس المباشرة، خاصة بين الساعة 12 ظهرًا و4 عصرًا، وتناول كميات كافية من المياه، وارتداء الملابس القطنية الفاتحة، لا سيما لسكان المناطق الجنوبية، مشددة على ضرورة متابعة النشرات الجوية اليومية تحسبًا لأي تغيرات مفاجئة.

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