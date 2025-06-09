تحذير الأرصاد.. شبورة كثيفة ورياح نشطة وطقس شديد الحرارة غدًا في مصر

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد غدًا الثلاثاء حالة جوية متقلبة، تتميز بشبورة مائية كثيفة صباحًا على عدة مناطق، خاصة الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية، مع نشاط للرياح في مناطق متفرقة وارتفاع ملموس في درجات الحرارة على معظم أنحاء البلاد.

ويعرض لكم الموجز التفاصيل كاملة .

ظاهرة الشبورة المائية وتأثيرها على الطرق

تبدأ الشبورة المائية بالتكون منذ ساعات الصباح الأولى، مع احتمالية أن تكون كثيفة في مناطق الوجه البحري، السواحل الشمالية، مدن القناة، ووسط سيناء، مما يقلل الرؤية الأفقية بشكل ملحوظ ،وحذرت الهيئة سائقي المركبات من مخاطر القيادة في ظل هذه الظروف، داعية إلى تقليل السرعة، زيادة مسافة التباعد بين السيارات، واستخدام الإضاءة المناسبة لتفادي الحوادث.

نشاط الرياح وحالة البحرين المتوسط والأحمر

تترافق حالة الطقس مع نشاط رياح على مناطق القاهرة الكبرى، الوجه البحري، شمال الصعيد، وجنوب سيناء بفترات متقطعة، ما يؤدي إلى اضطراب في حركة الملاحة البحرية، خاصة على البحر الأحمر الذي من المتوقع أن يكون معتدلاً إلى مضطرب، مع ارتفاع موج يتراوح بين 2 و2.5 متر، أما البحر المتوسط، فيُتوقع أن يكون خفيف إلى معتدل مع موج يتراوح ارتفاعه بين 1 و1.75 متر، والرياح شمالية غربية في كلا البحرين.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا الثلاثاء:

القاهرة: العظمى 37° م - الصغرى 23° م

العاصمة الإدارية: العظمى 36° م - الصغرى 22° م

6 أكتوبر: العظمى 37° م - الصغرى 22° م

بنها: العظمى 36° م - الصغرى 23° م

دمنهور: العظمى 34° م - الصغرى 21° م

كفر الشيخ: العظمى 33° م - الصغرى 20° م

المنصورة: العظمى 33° م - الصغرى 21° م

الزقازيق: العظمى 36° م - الصغرى 22° م

طنطا: العظمى 33° م - الصغرى 20° م

دمياط: العظمى 28° م - الصغرى 22° م

بورسعيد: العظمى 30° م - الصغرى 23° م

الإسماعيلية: العظمى 37° م - الصغرى 22° م

السويس: العظمى 36° م - الصغرى 22° م

العريش: العظمى 31° م - الصغرى 21° م

شرم الشيخ: العظمى 39° م - الصغرى 28° م

الإسكندرية: العظمى 30° م - الصغرى 20° م

مطروح: العظمى 29° م - الصغرى 20° م

سيوة: العظمى 37° م - الصغرى 19° م

الغردقة: العظمى 38° م - الصغرى 27° م

مرسى علم: العظمى 38° م - الصغرى 27° م

الفيوم: العظمى 37° م - الصغرى 23° م

بني سويف: العظمى 37° م - الصغرى 22° م

المنيا: العظمى 38° م - الصغرى 21° م

أسيوط: العظمى 38° م - الصغرى 22° م

سوهاج: العظمى 39° م - الصغرى 23° م

قنا: العظمى 42° م - الصغرى 26° م

الأقصر: العظمى 41° م - الصغرى 25° م

أسوان: العظمى 41° م - الصغرى 26° م

الوادي الجديد: العظمى 40° م - الصغرى 24° م

توصيات الأرصاد والجهات الأمنية

شددت هيئة الأرصاد على ضرورة متابعة النشرات الجوية الرسمية واتباع تعليمات السلامة على الطرق، مشيرة إلى استمرار هذه التقلبات الجوية خلال الفترة الانتقالية بين الصيف والخريف ،وبدورها تنشط الجهات الأمنية المرورية في المناطق المتأثرة بالشبورة لضمان انسيابية حركة السير وتقليل حوادث الطرق.

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