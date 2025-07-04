احجز مكانك في الظل ..طقس شديد الحرارة غدًا ورطوبة مرتفعة وشبورة مائية

يحرص المواطنون على متابعة التغيرات اليومية في درجات الحرارة باهتمام بالغ، خصوصاً مع الارتفاع الملحوظ الذي تشهده مدن مثل القاهرة والإسكندرية وباقي المحافظات.

وفي إطار تلبية هذه الحاجة الملحة، يقدم موقع الموجز تحديثات دورية وشاملة لحالة الطقس، مع تسليط الضوء على الظواهر الجوية المهمة وتقديم معلومات دقيقة ومفصلة حول التوقعات اليومية لدرجات الحرارة، لضمان استعداد المواطنين للتغيرات المناخية.

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد يوم السبت 5 يوليو 2025، طقسًا شديد الحرارة رطبًا نهارًا على معظم أنحاء البلاد، يتحول لطقس مائل للحرارة رطب خلال الليل وفي الساعات الأولى من الصباح.

وأوضح الدكتور محمود شاهين، مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بمخاطر الطقس بهيئة الأرصاد، أن ارتفاع نسب الرطوبة سيزيد من الإحساس بحرارة الطقس بنحو درجتين إلى ثلاث درجات فوق المعدلات المتوقعة في الظل.

ومن المتوقع أيضًا ظهور شبورة مائية كثيفة أحيانًا في الفترة من الرابعة حتى الثامنة صباحًا، خاصة على الطرق الزراعية والسريعة المؤدية من وإلى شمال البلاد، بما في ذلك القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، مدن القناة، ووسط سيناء.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا:

القاهرة: العظمى 36 درجة – الصغرى 25 درجة

الإسكندرية: العظمى 30 درجة – الصغرى 22 درجة

مطروح: العظمى 31 درجة – الصغرى 22 درجة

سوهاج: العظمى 40 درجة – الصغرى 26 درجة

قنا: العظمى 41 درجة – الصغرى 26 درجة

أسوان: العظمى 42 درجة – الصغرى 28 درجة

كما وجهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عددًا من النصائح العاجلة والهامة للمواطنين، وذلك بسبب الموجة الحارة التى تشهدها البلاد فى ظل ارتفاع درجات الحرارة الملحوظ على كافة الأنحاء.

وجاءت نصائح هيئة الأرصاد للمواطنين كما يلى:

1- الإكثار من شرب الماء والعصائر الطبيعية خلال فترة النهار خاصة.

2- عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس.

3- ارتداء غطاء للرأس أو شمسية عند التعرض لأشعة الشمس.

4- التواجد فى أماكن جيدة التهوية خلال فترات النهار.

5- ارتداء الملابس القطنية والفضفاضة فاتحة اللون.

6- عدم ترك أى مواد قابلة للاشتعال داخل السيارات.

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