طقس غدًا.. حرارة شديدة ورطوبة مرتفعة وشبورة على الطرق

يحرص المواطنون على متابعة التغيرات اليومية في درجات الحرارة باهتمام بالغ، خصوصاً مع الارتفاع الملحوظ الذي تشهده مدن مثل القاهرة والإسكندرية وباقي المحافظات.

وفي إطار تلبية هذه الحاجة الملحة، يقدم موقع الموجز تحديثات دورية وشاملة لحالة الطقس، مع تسليط الضوء على الظواهر الجوية المهمة وتقديم معلومات دقيقة ومفصلة حول التوقعات اليومية لدرجات الحرارة، لضمان استعداد المواطنين للتغيرات المناخية.

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود غدًا الثلاثاء 24 يونيو 2025، طقس شديد الحرارة ورطب نهارًا على معظم أنحاء الجمهورية، يميل للحرارة والرطوبة على السواحل الشمالية، بينما يكون معتدلًا ليلًا وفي ساعات الصباح الباكر.

وأشارت الهيئة إلى ارتفاع في نسب الرطوبة، مما يزيد من الإحساس بدرجات الحرارة الفعلية بقيم تتراوح ما بين درجتين إلى ثلاث درجات.

كما يُتوقع تكوّن شبورة مائية كثيفة أحيانًا خلال الفترة من الرابعة وحتى الثامنة صباحًا على بعض مناطق شمال البلاد، بما فيها القاهرة الكبرى، وشمال الصعيد، ومدن القناة، ووسط سيناء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة ، غدًا :

القاهرة: العظمى 35 - الصغرى 23

الإسكندرية: العظمى 30 - الصغرى 21

مطروح: العظمى 28 - الصغرى 22

سوهاج: العظمى 38 - الصغرى 23

قنا: العظمى 41 - الصغرى 27

أسوان: العظمى 40 - الصغرى 27

وقدمت هيئة الأرصاد نصائح مهمة للتعامل مع الأجواء الحارة، خاصة لكبار السن ومرضى الأمراض المزمنة، من خلال شرب السوائل بكثرة، تجنب التعرض المباشر للشمس، وارتداء الملابس القطنية الخفيفة. كما أوصت وزارة الصحة المواطنين الأكثر عرضة للإصابة بالإجهاد الحراري بتجنب الخروج خلال ساعات ذروة الحرارة إلا في حالات الضرورة.

اقرأ أيضا :

حرارة خانقة واضطراب بالملاحة.. تحذير عاجل من الأرصاد لطقس الإثنين

الغليان يقترب ..طقس ناري يجتاح مصر وتحذيرات عاجلة من الأرصاد الجوية