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ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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طقس شديد الحرارة ورطوبة مرتفعة.. الأرصاد تحذر من التعرض المباشر للشمس السبت

الأرصاد تكشف تفاصيل
الأرصاد تكشف تفاصيل طقس السبت 5/7/2025

تتجه البلاد نحو يوم جديد من الأجواء شديدة الحرارة، حيث توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد يوم السبت 5 يوليو استمرار ارتفاع درجات الحرارة على مستوى الجمهورية، يصاحبه زيادة كبيرة في نسب الرطوبة، خاصة على المناطق الشمالية والدلتا والقاهرة الكبرى.

ويعرض لكم الموجز حالة الطقس غد السبت 5 / 7 / 2025.

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طقس نهاري مرهق على أغلب المناطق

تشير التنبؤات إلى أن الطقس سيكون حارًا إلى شديد الحرارة خلال ساعات النهار على مختلف المناطق، مع ارتفاع الرطوبة التي تضاعف الإحساس بدرجات الحرارة.

درجات الحرارة المتوقعة السبت:

المنطقةالعظمى (°م)المحسوسة (°م)
القاهرة الكبرى36°38°
السواحل الشمالية الغربية30°33°
جنوب سيناء39°41°
شمال الصعيد38°40°
جنوب الصعيد42°43°

ليالٍ خانقة رغم الانخفاض الطفيف

رغم انخفاض الحرارة ليلًا، إلا أن الرطوبة المرتفعة تبقي الأجواء خانقة في بعض المناطق، خصوصًا في القاهرة وشمال الصعيد ووسط سيناء، حيث تسود أجواء مائلة للحرارة مع رطوبة عالية تزيد من الشعور بعدم الراحة، خاصة في الساعات الأولى من الليل وحتى الفجر.

الحرارة المحسوسة ترتفع بمقدار درجتين إلى ثلاث

أوضحت هيئة الأرصاد أن الشعور بالحرارة سيكون أعلى من القيم المُعلنة بمقدار 2 إلى 3 درجات، بسبب الكتلة الهوائية الرطبة القادمة من البحر المتوسط، والتي تسيطر على معظم أنحاء الجمهورية.

الأرصاد تُحذر: لا تخرج إلا للضرورة

وحذّرت الهيئة المواطنين من التعرض المباشر لأشعة الشمس، خاصة بين الظهر والعصر، مع توصيات بضرورة الإكثار من شرب المياه وارتداء الملابس القطنية، وتجنّب الأنشطة البدنية الشاقة في أوقات الذروة.

نظرة للأيام القادمة

ومن المتوقع أن تستمر هذه الموجة الحارة لبداية الأسبوع المقبل، مع متابعة يومية للتغيرات المناخية، التي قد تؤثر على بعض المناطق خاصة الصعيد وجنوب سيناء.

تأثير الطقس على الفئات الأكثر تأثرًا

وتلفت الهيئة إلى أن كبار السن، والأطفال، ومرضى القلب والجهاز التنفسي هم الأكثر تأثرًا بهذه الأجواء الحارة والرطبة، ما يستدعي عناية خاصة بهم خلال هذا اليوم، ويُنصح بعدم خروجهم في أوقات الذروة إلا للضرورة، والحرص على بقائهم في أماكن جيدة التهوية وتوفير السوائل بشكل مستمر. كما دعت الأمهات إلى تجنب اصطحاب الأطفال في الأماكن المكشوفة خلال النهار.

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