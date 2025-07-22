اليوم الثلاثاء .. طقس شديد الحرارة نهارًا والرطوبة بطل المشهد

يحرص المواطنون على متابعة مستجدات درجات الحرارة اليومية باستمرار، خاصةً مع الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة الذي نشهده حالياً في القاهرة والإسكندرية وبقية المحافظات.

ويقدم موقع "الموجز" تقارير شاملة لحالة الطقس، مع تسليط الضوء على الظواهر الجوية المصاحبة والتوقعات الحرارية.

وفي هذا السياق ، كشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن استمرار ارتفاع درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 22 يوليو 2025، حيث تشير التنبؤات إلى استمرار الموجة الحارة على مختلف أنحاء البلاد، وسط أجواء شديدة الحرارة نهارًا، ورطوبة مرتفعة ليلًا، مع ظهور ضباب كثيف في مناطق متفرقة ورياح نشطة على فترات.

أجواء شديدة الحرارة نهارًا ورطبة ليلًا

يتوقع خبراء الأرصاد أن يسود طقس شديد الحرارة خلال ساعات النهار على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، جنوب سيناء، وجنوب البلاد، فيما تظل الأجواء حارة ورطبة ليلًا، خصوصًا على السواحل الشمالية.

تحذيرات من شبورة كثيفة

تشهد مناطق شمال البلاد، بما في ذلك القاهرة الكبرى، شبورة مائية كثيفة خلال ساعات الصباح الباكر، قد تنخفض معها الرؤية الأفقية على الطرق السريعة والزراعية القريبة من المسطحات المائية، خاصة في مدن القناة والدلتا ووسط سيناء. ونصحت الهيئة السائقين بتوخي الحذر واتباع تعليمات المرور لضمان السلامة.

نشاط للرياح ومعدلات اضطراب بحرية

توقعت الهيئة نشاط رياح على فترات متقطعة بالساحل الشمالي الغربي، مما قد يحد من الإحساس بدرجات الحرارة المرتفعة مؤقتًا.

البحر المتوسط: خفيف إلى معتدل، ارتفاع الموج بين 1 إلى 1.75 متر، والرياح شمالية غربية.

البحر الأحمر: معتدل نسبيًا، الموج يتراوح بين 1 إلى 1.75 متر، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية.

وإليكم درجات الحرارة المتوقعة غداً الثلاثاء 22 يوليو 2025 :

القاهرة العظمى 39° - الصغرى 27

العاصمة الإدارية: العظمى 39° - الصغرى 27°

6 أكتوبر: 38° - 26°

الزقازيق: 38° - 27°

الإسكندرية: 33° - 25°

الإسماعيلية: 39° - 25°

شرم الشيخ: 40° - 29°

الغردقة: 39° - 29°

قنا / الأقصر / أسوان: العظمى 42° - الصغرى 28°

سوهاج: 41° - 26°

سيوة: 39° - 24°

وتتراوح درجات الحرارة في باقي المحافظات بين 31 و42 درجة مئوية للعظمى، وسط أجواء شديدة الحرارة جنوبًا ومعتدلة نسبيًا على السواحل الشمالية.

ونصحت الهيئة المواطنين بمتابعة النشرات الجوية بشكل منتظم، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة خاصة في فترات الظهيرة، لتفادي التعرض للإجهاد الحراري الناتج عن الطقس شديد الحرارة والرطوبة.

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