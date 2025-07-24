طقس الجمعة: موجة شديدة الحرارة تضرب مصر وتحذيرات من الخروج نهارًا

استمرار تأثير منخفض الهند الموسمي وارتفاع الرطوبة يزيدان من الإحساس بالحرارة.. أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس غدًا الجمعة 25 يوليو 2025، محذّرة من استمرار الموجة شديدة الحرارة التي تضرب أغلب أنحاء البلاد، وخاصة القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وذلك في ظل تأثر مصر بامتداد منخفض الهند الموسمي وارتفاع نسب الرطوبة، ويرصد الموجز التفاصيل.

طقس الجمعة نهارًا: لا تخرج إلا للضرورة

وفقًا لبيان الهيئة، يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري، في حين يكون حارًا رطبًا على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء. وأوضحت الأرصاد أن الإحساس بالحرارة سيزداد بشكل ملحوظ بسبب ارتفاع معدلات الرطوبة، ما يجعل الطقس خانقًا في ساعات النهار.

طقس الليل: مائل للحرارة ورطب في معظم المناطق

أما خلال فترات الليل وحتى الساعات الأولى من الصباح، فتتوقع الهيئة أن يسود طقس مائل للحرارة رطب على أغلب الأنحاء، بما في ذلك شمال البلاد والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا الجمعة

نشرت هيئة الأرصاد الجوية بيانًا يوضح درجات الحرارة المتوقعة والمحسوسة غدًا، والتي جاءت كالتالي:

القاهرة الكبرى :

العظمى 40 – المحسوسة 42

: العظمى 40 – المحسوسة 42 السواحل الشمالية الغربية :

العظمى 33 – المحسوسة 37

: العظمى 33 – المحسوسة 37 جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر :

العظمى 41 – المحسوسة 43

: العظمى 41 – المحسوسة 43 شمال الصعيد :

العظمى 41 – المحسوسة 43

: العظمى 41 – المحسوسة 43 جنوب الصعيد:

العظمى 43 – المحسوسة 44

لماذا هذا الحر؟.. عوامل الطقس في الصيف المصري

أكدت الهيئة أن فصل الصيف يُعد من أكثر الفصول استقرارًا في الأحوال الجوية، إلا أن تأثير منخفض الهند الموسمي يتسبب في ارتفاع درجات الحرارة، ويزيد من حدتها ارتفاع نسب الرطوبة، خصوصًا في مناطق الشمال، وفي بعض الفترات، تتأثر البلاد كذلك بامتداد مرتفع العروض الوسطى القادم من جنوب أوروبا، ما يسهم أحيانًا في تحسن نسبي بدرجات الحرارة.

عناصر تتحكم في التنبؤات الجوية

أشارت هيئة الأرصاد إلى أن عدة عناصر أساسية تدخل في التنبؤ بحالة الطقس، أبرزها: الضغط الجوي، درجات الحرارة، سرعة الرياح، اتجاه الرياح، الرطوبة، الغيوم، وهطول الأمطار، وأوضحت أن الضغط الجوي يؤثر على حركة الرياح، في حين تلعب درجة الحرارة دورًا مباشرًا في تحديد نسب الرطوبة وشكل الطقس.

تحذيرات ونصائح للمواطنين

نظرًا لحدة الأجواء، تنصح الأرصاد بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس، خصوصًا وقت الظهيرة، والحرص على ارتداء ملابس قطنية فاتحة اللون، وتناول كميات كافية من المياه لتجنب ضربات الشمس أو الإجهاد الحراري، كما دعت المواطنين إلى متابعة النشرات الجوية بشكل يومي، لتفادي تأثيرات الحرارة المرتفعة، خاصة على الفئات الأكثر تأثرًا كالمرضى وكبار السن والأطفال.

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