الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم.. أجواء خانقة بالقاهرة و42 درجة في أسوان

يتابع المواطنون باهتمام كبير المستجدات اليومية في حالة الطقس، خاصةً في ظل موجات الحرارة المرتفعة التي تشهدها مدن كبرى مثل القاهرة والإسكندرية وعدد من المحافظات الأخرى.

وفي هذا السياق، يواصل موقع "الموجز" تقديم تغطية دقيقة ومحدثة لحالة الطقس على مدار الساعة، مع التركيز على أبرز الظواهر الجوية وتقديم توقعات مفصلة لدرجات الحرارة، بما يساعد المواطنين على الاستعداد الجيد للتغيرات المناخية المفاجئة.

تفاصيل حالة الطقس ليوم الإثنين 4 أغسطس 2025 :

وفي هذا السياق ، كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعاتها لحالة الطقس اليوم الإثنين 4 أغسطس 2025، حيث يسود طقس حار رطب نهارًا على أغلب أنحاء البلاد، مع أجواء شديدة الحرارة ورطبة في جنوب الصعيد وجنوب سيناء، بينما يكون الطقس مائلًا للحرارة رطبًا ليلًا وفي الساعات الأولى من الصباح.

وأشار الدكتور محمود شاهين، مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة، إلى أن البلاد ستشهد شبورة مائية كثيفة من الرابعة وحتى الثامنة صباحًا، تمتد من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وقد تؤثر على الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية والوجه البحري.

وأكد شاهين أن ارتفاع نسب الرطوبة سيؤدي إلى زيادة الإحساس بحرارة الطقس عن المعدلات الفعلية في الظل، بما يعادل من 2 إلى 4 درجات مئوية.

كما حذّرت الهيئة من اضطراب في حركة الملاحة البحرية بخليج السويس، حيث تتراوح سرعة الرياح ما بين 30 إلى 50 كم/س، ويصل ارتفاع الأمواج إلى 1.5 – 2.5 متر.

ومن المتوقع أيضًا أن تتساقط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من مدينة حلايب، إلى جانب نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة في بعض المناطق.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا الإثنين :

القاهرة الكبرى:

العظمى: 35°

الصغرى: 25°

الإسكندرية:

العظمى: 32°

الصغرى: 24°

مطروح:

العظمى: 30°

الصغرى: 24°

سوهاج:

العظمى: 39°

الصغرى: 26°

قنا:

العظمى: 41°

الصغرى: 27°

أسوان:

العظمى: 42°

الصغرى: 28°

نصائح "الأرصاد" للمواطنين :

تجنب الخروج خلال ساعات الظهيرة إلا للضرورة القصوى، خاصة مع ارتفاع الرطوبة.

الإكثار من شرب المياه والسوائل للوقاية من الإجهاد الحراري.

توخي الحذر أثناء القيادة بسبب الشبورة المائية صباحًا، خصوصًا على الطرق السريعة.

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