طقس الثلاثاء 5 أغسطس : حرارة خانقة ورياح محملة بالأتربة.. وشبورة كثيفة

في ظل امتداد الكتل الهوائية الحارة وارتفاع نسب الرطوبة، أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بيانًا عاجلًا يكشف ملامح حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء 5 أغسطس 2025، وسط تحذيرات من موجة حر محسوسة ورياح مثيرة للرمال والأتربة.

جواء حارة ورطبة.. وحرارة محسوسة تتخطى المعلنة بعدة درجات

وفقًا لتوقعات الهيئة، يسود غدًا طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى ومعظم المحافظات، شديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، بينما يكون مائلًا للحرارة رطبًا خلال ساعات الليل والصباح الباكر.

شبورة مائية كثيفة وارتفاع ملحوظ في نسب الرطوبة

تشير التوقعات إلى تشكل شبورة مائية كثيفة من الساعة الرابعة حتى الثامنة صباحًا، خاصة على الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية والدلتا والقاهرة، مما يتطلب الحذر الشديد أثناء القيادة.

كما تزداد نسب الرطوبة بشكل كبير، ما يؤدي إلى ارتفاع الحرارة المحسوسة بقيم تتراوح بين 2 إلى 4 درجات أعلى من المعلنة.

نشاط رياح وتطاير أتربة جنوبًا

من المتوقع نشاط للرياح من الثلاثاء حتى الجمعة، يساعد على تلطيف الأجواء نسبيًا خلال ساعات الليل، لكنه قد يكون مثيرًا للرمال والأتربة في مناطق من جنوب البلاد والصحراء الغربية على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة والمحسوسة اليوم الثلاثاء:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: 35° عظمى / 37° محسوسة

السواحل الشمالية: 31° عظمى / 34° محسوسة

شمال الصعيد: 36° عظمى / 38° محسوسة

جنوب الصعيد: 40° عظمى / 42° محسوسة

لماذا ترتفع الحرارة في الصيف رغم تشابه الأرقام مع الربيع؟

أوضحت هيئة الأرصاد أن السبب يعود إلى المنخفض الهندي الموسمي، الذي يبدأ تأثيره في يوليو، ويغطي جنوب آسيا ويمتد حتى مصر عبر شبه الجزيرة العربية وشرق المتوسط.

تتسبب هذه الظاهرة في دفع كتل هوائية شديدة الحرارة نحو مصر، خصوصًا من شرق سوريا والعراق، وعند مرورها فوق البحر المتوسط تكتسب رطوبة عالية، ما يجعل الشعور بالحرارة .

ونصحت الهيئة المواطنين بمتابعة النشرات الجوية بشكل منتظم، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة خاصة في فترات الظهيرة، لتفادي التعرض للإجهاد الحراري الناتج عن الطقس شديد الحرارة والرطوبة.

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