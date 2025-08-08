رطوبة خانقة وحرارة مرتفعة.. الأرصاد تحذر من طقس الجمعة وارتفاع الإحساس بالحر

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود اليوم الجمعة 8 أغسطس طقس حار رطب نهارًا على أغلب أنحاء البلاد، فيما تزداد حدة الحرارة لتصبح شديدة الحرارة ورطبة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يكون مائلًا للحرارة ليلًا وحتى الصباح الباكر مع ارتفاع ملحوظ في نسب الرطوبة.

واوضحت هيئة الأرصاد الجوية ، أن السحب المنخفضة والمتوسطة ستظهر على مناطق من شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى، كما تتكوّن شبورة مائية كثيفة أحيانًا، خاصة من الرابعة حتى الثامنة صباحًا، على الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية ووسط سيناء ومدن القناة.

وأشارت الهيئة ، إلى أن ارتفاع نسب الرطوبة سيزيد من الإحساس بدرجات الحرارة بقيم تتراوح ما بين 2 إلى 4 درجات عن المتوقع في الظل، مطالبًا المواطنين بالحذر أثناء القيادة في الصباح الباكر بسبب انخفاض الرؤية الأفقية.

وفيما يخص الأنشطة البحرية، حذّرت الهيئة من اضطراب الملاحة بخليج السويس وبعض مناطق البحر الأحمر، حيث تصل سرعة الرياح إلى 40-60 كم/س، فيما يتراوح ارتفاع الأمواج بين 2.5 إلى 3.5 أمتار.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 8 أغسطس 2025:

القاهرة: العظمى 35° - الصغرى 25°

الإسكندرية: العظمى 31° - الصغرى 24°

مطروح: العظمى 31° - الصغرى 25°

سوهاج: العظمى 38° - الصغرى 26°

قنا: العظمى 40° - الصغرى 27°

أسوان: العظمى 42° - الصغرى 28°

نصائح مهمة للتعامل مع حالة الطقس المتوقعة غدًا الجمعة 8 أغسطس:

ونصحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين بعدة إجراءات احترازية للتعامل مع الأجواء الحارة والرطبة، أبرزها:

الابتعاد عن أشعة الشمس المباشرة خاصة في فترات الظهيرة، لتجنب ضربات الشمس والإجهاد الحراري.

الإكثار من شرب المياه والسوائل لتعويض الفاقد من الجسم نتيجة التعرق.

ارتداء الملابس القطنية الفاتحة والخفيفة التي تساعد على تقليل الشعور بالحرارة.

تأجيل الأنشطة الخارجية الشاقة إلى فترات ما بعد غروب الشمس أو قبل التاسعة صباحًا.

القيادة بحذر شديد صباحًا بسبب الشبورة المائية الكثيفة التي تؤثر على مدى الرؤية.

الابتعاد عن الشواطئ في فترات اضطراب الملاحة، خصوصًا في خليج السويس والبحر الأحمر.

كما دعت الهيئة أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن والأطفال إلى الحرص على البقاء في أماكن جيدة التهوية خلال ذروة الحرارة، والاهتمام بمتابعة النشرات الجوية اليومية لتفادي أي تغيرات مفاجئة في الطقس.

