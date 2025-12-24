تطوير المناهج ومواجهة بيزنس الكتب الخارجية بالمليارات

أكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة حققت خطوات مهمة في تطوير المناهج التعليمية، بالتعاون مع الجانب الياباني، لضمان رفع جودة التعليم في مصر وتقليل الاعتماد على الكتب الخارجية، ويرصد الموجز التفاصيل.

شراكة مصرية يابانية لتطوير المناهج

أوضح الوزير أن تطوير مناهج اللغة العربية وصل حتى الصف الثاني الإعدادي، بينما شملت مناهج اللغة الإنجليزية مرحلة رياض الأطفال وحتى الصف الثالث الثانوي، كما تم تطوير منهج الرياضيات للصف الأول الابتدائي، ليصبح مطابقًا لمنهج اليابان، مع خطة خمسية لتعميم التطابق في جميع الصفوف الابتدائية خلال السنوات القادمة.

وأشار عبد اللطيف إلى أن الوزارة بصدد توقيع اتفاقية إضافية مع اليابان لتطوير مناهج العلوم في المراحل الابتدائية والإعدادية، ضمن استراتيجية شاملة لتطوير التعليم.

تبسيط طرق الشرح ورفع جودة التعلم

أكد الوزير أن الكتب المطورة تحتوي على أساليب شرح مبسطة، تسهل على الطالب فهم المادة وإتقان اللغة العربية بشكل أفضل، وأوضح أن منهج اللغة العربية لم يعد مادة خارج المجموع كما كان في المدارس الدولية سابقًا، بل أصبح ضمن المجموع، لتعزيز مكانته وأهميته بين الطلاب.

وأشار إلى أن الوزارة أطلقت لأول مرة كتابًا للتقييمات يرافق كتاب المدرسة، يشمل الأسئلة الأسبوعية والتقييمات الصفية والواجب المنزلي، ويُقدم مجانًا للمدارس الحكومية وبمقابل للمدارس الخاصة، بهدف تخفيف الاعتماد على الكتب الخارجية.

مواجهة بيزنس الكتب الخارجية والسناتر

قال الوزير إن حجم بيزنس الكتب الخارجية في مصر كبير جدًا ويقدر بالمليارات، وأن إنشاء كتب التقييمات والكتب المدرسية العلمية يساهم في تقليل الاعتماد على هذه الكتب، لتخفيف الأعباء على أولياء الأمور.

وأشار أيضًا إلى انخفاض عمل السناتر بنسبة 50% إلى 60% بسبب تواجد الطلاب في المدارس، مما يعكس نجاح سياسة الوزارة في تشجيع التعليم داخل المدارس، وتقليل الدروس الخصوصية.

التحول الرقمي في التعليم

أكد الوزير أن الوزارة تعمل حاليًا على إنشاء منصة رقمية موحدة بالتعاون مع الجانب الياباني ووزارة الاتصالات المصرية، بعد نجاح تجربة التعليم في البرمجة والذكاء الاصطناعي.

وستحتوي المنصة على كل ما يخص الطالب والعملية التعليمية، لتسهيل متابعة المواد الدراسية داخل المدرسة، مع مجموعات تقوية للطلاب الضعاف، وتعزيز فكرة التعليم الكامل داخل المدرسة دون الحاجة لمصادر خارجية.

إشراف الوزارة على جميع المدارس

أكد عبد اللطيف أن المدارس الخاصة والدولية تخضع لإشراف الوزارة بشكل دوري، مع تطبيق معايير واضحة تحافظ على الهوية الثقافية المصرية، وقال: "إذا خرج أحد عن النطاق الثقافي المصري أو خالفه، يتم اتخاذ إجراء فوري، وهذا الأمر مفيش فيه فصال".

بهذه الخطوات، تهدف وزارة التربية والتعليم إلى بناء منظومة تعليمية متكاملة تعتمد على المناهج الرسمية داخل المدارس، مع تقليل الاعتماد على الكتب الخارجية والسناتر، ورفع جودة التعليم بما يتوافق مع المعايير الدولية.