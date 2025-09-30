الأرصاد: طقس خريفي اليوم.. شبورة صباحية واضطراب بالملاحة وحرارة القاهرة 33 درجة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الثلاثاء، 30 سبتمبر 2025، طقسًا خريفيًا مائلًا للاعتدال في ساعات الصباح الباكر، يتحول إلى حار نهارًا على معظم المناطق، بينما يكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ويعود للاعتدال ليلًا على كافة الأنحاء، وفيما يلي يعرض موقع الموجز التفاصيل.

شبورة مائية في الصباح الباكر

وكشف الدكتور محمود شاهين، مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة، عن تكوّن شبورة مائية كثيفة أحيانًا خلال الفترة من الرابعة حتى الثامنة صباحًا، وذلك على بعض الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية، القاهرة الكبرى، مدن القناة، وسط سيناء، وشمال الصعيد.

رذاذ خفيف وسحب منخفضة

من المتوقع أن تظهر سحب منخفضة على مناطق متفرقة من شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى، قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف غير مؤثر على الأنشطة اليومية.

نشاط للرياح واضطراب الملاحة

وأوضحت الأرصاد أن نشاط الرياح سيكون ملحوظًا على فترات متقطعة خلال ساعات النهار والليل، مما يساعد على تلطيف الأجواء. كما حذرت من اضطراب محتمل في حركة الملاحة البحرية بخليج السويس وسواحل البحر الأحمر، حيث تصل سرعة الرياح إلى ما بين 30 و50 كم/س، ويرتفع الموج إلى ما بين مترين و3 أمتار.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

القاهرة: العظمى 33° – الصغرى 22°.

الإسكندرية: العظمى 30° – الصغرى 21°.

مطروح: العظمى 29° – الصغرى 22°.

سوهاج: العظمى 37° – الصغرى 23°.

قنا: العظمى 38° – الصغرى 24°.

أسوان: العظمى 40° – الصغرى 24°.



نصائح هامة من الأرصاد لمواجهة تقلبات الخريف

توخي الحذر أثناء القيادة خاصة في الصباح الباكر بسبب الشبورة المائية الكثيفة على الطرق السريعة والزراعية.

ارتداء الملابس المناسبة للتقلبات الحرارية بين النهار والليل لتجنب نزلات البرد.

متابعة النشرات الجوية اليومية لمعرفة أي تغييرات مفاجئة في حالة الطقس.

توخي الحذر من نشاط الرياح خاصة على السواحل المكشوفة والطرق المفتوحة.

الانتباه أثناء ممارسة الأنشطة البحرية بسبب احتمالية اضطراب حركة الملاحة وارتفاع الأمواج.

أخذ الحيطة عند الانتقال بين الأماكن المكشوفة والمناطق المأهولة بسبب اختلاف درجات الحرارة المفاجئ.

