بريطانيا تؤكد دعم وحدة الصومال وترفض الاعتراف بأرض الصومال

أكد مندوب بريطانيا لدى الأمم المتحدة، جيمس كاريوكي، اليوم الإثنين، رفض بلاده الاعتراف بإقليم أرض الصومال الانفصالي، مشددًا على ضرورة دعم وحدة الصومال وسيادته الكاملة على أراضيه، والدعوة إلى الحوار كسبيل وحيد لحل الخلافات.

الأمم المتحدة: الاعتراف الإسرائيلي بأرض الصومال باطل

وفي السياق ذاته، شدد مساعد الأمين العام للأمم المتحدة على رفض المنظمة الدولية للاعتراف الإسرائيلي بإقليم أرض الصومال كدولة ذات سيادة، مؤكدًا أن هذا الاعتراف “باطل” ولا يستند إلى أي أساس قانوني أو شرعي.

وأوضح المسؤول الأممي أهمية احترام وحدة الأراضي الصومالية، والالتزام بالقوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالحفاظ على سيادة الدول.

رئيس وزراء الصومال: الاعتراف اعتداء مباشر على السيادة

من جانبه، قال رئيس وزراء الصومال، حمزة عبدي بري، إن اعتراف إسرائيل بأرض الصومال يمثل اعتداءً مباشرًا على سيادة البلاد، محذرًا من تداعياته الخطيرة على أمن واستقرار المنطقة.

وأكد رئيس الوزراء، في تصريحات صحفية، أن أي محاولة لتقسيم الصومال تُعد “خطًا أحمر”، ولا يمكن تبريرها تحت أي ظرف من الظروف.

رفض إقليمي ودولي لخطوة إسرائيل

وكانت حكومة الاحتلال الإسرائيلي قد أعلنت، يوم الجمعة الماضي، الاعتراف بما يسمى إقليم “صومالي لاند” كدولة ذات سيادة، وهي الخطوة التي قوبلت برفض واسع من مصر وعدد من الدول حول العالم.

وأكدت الدول الرافضة أن هذا القرار يخالف القوانين والأعراف الدولية، وميثاق الاتحاد الأفريقي، ومبادئ الأمم المتحدة الداعمة لوحدة الدول وسلامة أراضيها.

احتجاجات في مقديشو ضد الاعتراف الإسرائيلي

وعلى الصعيد الشعبي، خرج المئات من سكان العاصمة الصومالية مقديشو في تظاهرات حاشدة، احتجاجًا على ما وصفوه بالعدوان الإسرائيلي، عقب إعلان الاعتراف بإقليم أرض الصومال الانفصالي دولة مستقلة.

ورفع المحتجون شعارات ترفض تقسيم البلاد، وتؤكد تمسكهم بوحدة الصومال وسيادته الكاملة.