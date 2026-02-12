موعد صرف مرتبات فبراير 2026.. المالية تعلن تبكير الصرف قبل شهر رمضان

أعلنت وزارة المالية تبكير موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026 للعاملين بالدولة، على أن يبدأ الصرف اعتبارًا من يوم الإثنين 16 فبراير، وذلك تزامنًا مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، في خطوة تستهدف دعم الموظفين ومساعدتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية قبل الشهر الكريم، ويستعرض الموجز التفاصيل.

تبكير صرف مرتبات فبراير 2026 للعاملين بالدولة

أكد وزير المالية أحمد كجوك أن قرار تبكير صرف مرتبات فبراير 2026 يأتي في إطار الحرص على التيسير على العاملين بالجهاز الإداري للدولة، موضحًا أن الصرف سيشمل جميع الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها. وأشار إلى أن الوزارة تستهدف إتاحة المستحقات المالية قبل بداية شهر رمضان، بما يعزز قدرة الأسر على الوفاء بالتزاماتها المعيشية.

وأوضح الوزير أن التنسيق تم بشكل كامل مع الجهات الإدارية والوحدات الحسابية لضمان سرعة إنهاء الإجراءات الفنية والإدارية اللازمة، بما يضمن انتظام عملية الصرف دون أي تأخير.

موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026 رسميًا

بحسب ما أعلنته وزارة المالية، يبدأ موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026 يوم 16 فبراير الجاري، على أن يتم إتاحة المستحقات عبر ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المحددة لكل جهة إدارية داخل المنظومة المالية الإلكترونية.

وأكدت الوزارة أن المرتبات ستكون متاحة للصرف في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المخصص لكل جهة، بما يتيح مرونة للعاملين في اختيار التوقيت المناسب لهم، ويُسهم في تقليل التكدس على ماكينات الصراف الآلي.

تنسيق كامل بين المالية والجهات الحكومية

أشار وزير المالية إلى وجود تواصل مستمر بين الوزارة وكافة الجهات الإدارية لتعميق التعاون المشترك، بما يحقق صالح العاملين ويحافظ على انتظام صرف مستحقاتهم في المواعيد المقررة.

وشدد على أن الدولة مستمرة في مسار دعم المواطنين من خلال برامج ومبادرات أكثر استهدافًا، تهدف إلى تحسين جودة الخدمات العامة وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر، خاصة في المواسم التي تشهد زيادة في الإنفاق مثل شهر رمضان.

إتاحة المرتبات عبر المنظومة الإلكترونية

من جانبه، أوضح رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية أن صرف مرتبات فبراير 2026 سيتم وفق الآليات المعتمدة داخل المنظومة المالية الإلكترونية، بما يضمن الدقة والشفافية وسرعة إتاحة المستحقات.

وأضاف أن جميع الإجراءات التقنية تم تجهيزها لضمان انسيابية عملية الصرف، مع التأكيد على جاهزية ماكينات الصراف الآلي لاستقبال عمليات السحب على مدار اليوم، اعتبارًا من التاريخ المحدد لكل جهة.

دعم القدرة الشرائية قبل رمضان

يأتي قرار تبكير موعد صرف المرتبات في توقيت مهم، حيث يسبق حلول شهر رمضان الذي يشهد زيادة ملحوظة في معدلات الاستهلاك والإنفاق الأسري. ويعكس القرار توجه الحكومة نحو اتخاذ إجراءات عملية لتعزيز القدرة الشرائية للعاملين بالدولة، وتوفير سيولة مالية مبكرة تساعدهم على تلبية احتياجاتهم.

وتواصل وزارة المالية، بحسب تصريحاتها، العمل على تطوير آليات الصرف وتحسين الخدمات المقدمة للعاملين بالجهاز الإداري، بما يضمن الحفاظ على انتظام المستحقات المالية وتيسير الحصول عليها في المواعيد المحددة.

وبذلك، يكون موعد صرف مرتبات فبراير 2026 قد تم تقديمه رسميًا إلى 16 فبراير، في خطوة تعكس توجه الدولة نحو دعم الموظفين قبل شهر رمضان المبارك، وتوفير قدر أكبر من المرونة والاستقرار المالي للأسر المصرية.