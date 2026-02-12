روساتوم تستعرض إمكانات الشراكة التكنولوجية مع السعودية خلال معرض «إنوبروم»

روساتوم تستعرض إمكانات الشراكة التكنولوجية مع السعودية.. شاركت المؤسسة الحكومية «روساتوم» للطاقة الذرية والمسئولة عن بناء محطة الضبعة النووية بمحافظة مرسى مطروح، في فعاليات المعرض الصناعي الدولي «إنوبروم. المملكة العربية السعودية»، والذي أُقيم لأول مرة في العاصمة الرياض خلال الفترة من 8 إلى 10 فبراير 2026.

روساتوم تستعرض إمكانات الشراكة التكنولوجية مع السعودية

الموجز ينقل التفاصيل، وشارك ممثلو روساتوم بفاعلية في عدد من الفعاليات القطاعية المخصصة لتعزيز التعاون الصناعي والاستثماري بين روسيا والمملكة العربية السعودية.

وشملت هذه الفعاليات جلسة حول الشراكات في مجال الطاقة، بمشاركة ميخائيل إيفانوف، نائب وزير الصناعة والتجارة في الاتحاد الروسي، وحسام حجار، مدير قطاع النفط والغاز في وزارة الاستثمار بالمملكة العربية السعودية.

كما شاركت روساتوم في اجتماع جمع قيادات من الشركات الروسية العاملة في مجالات الصناعات الهندسية والنقل والطاقة مع خليل سلامة، نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية، حيث ناقش المشاركون فرص تنفيذ مشروعات مشتركة وتوطين الإنتاج.

وخلال مشاركته في جلسة النقاش بعنوان «تحالف استراتيجي: الشراكة والاستثمار بين روسيا والمملكة العربية السعودية»، صرّح بوريس أرسيف، نائب رئيس قطاع الأعمال الدولية في روساتوم:

«تطرح رؤية المملكة 2030 تحولًا اقتصاديًا طموحًا وشاملًا. وتحقيق هذا التحول يتطلب أكثر من مجرد موردين للتكنولوجيا، بل يتطلب شركاء موثوقين على المدى الطويل. وروساتوم تمثل هذا النوع من الشركاء، حيث نقدم شراكة تكنولوجية متكاملة تشمل الطاقة والقطاعات عالية التقنية المرتبطة بها، مع تركيز قوي على توطين الصناعة ونقل المعرفة وتنمية القدرات الوطنية، وإن التعاون معنا طويل الأمد وموجّه نحو المستقبل، وهي النوعية من المشروعات التي تُحدث تغييرًا حقيقيًا في المشهد الاقتصادي للدول.»



وقد قام بزيارة جناح روساتوم كل من أنطون عليخانوف، وزير الصناعة والتجارة في الاتحاد الروسي، ومعالي بندر بن إبراهيم الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية، ومعالي الدكتور عبد الله الدبيخي، مساعد وزير الاستثمار في المملكة العربية السعودية.



واستعرض جناح روساتوم حلولًا تكنولوجية متكاملة تستند إلى إرث يمتد لأكثر من 80 عامًا من الصناعة النووية الروسية، تم التحقق من جدواها من خلال تنفيذ مشروعات في أكثر من 60 دولة حول العالم. وكان العنصر الرئيسي في الجناح هو مجمع الطاقة منخفضة الكربون الذي يجمع بين محطات الطاقة النووية الكبيرة والمفاعلات النووية الصغيرة المعيارية.



كما تم عرض مشروع تنفذه روساتوم في جمهورية أوزبكستان كنموذج مرجعي، وتُعد روساتوم اليوم رائدة عالميًا في بناء محطات الطاقة النووية، حيث تقوم المؤسسة بتنفيذ 22 وحدة من أصل 25 وحدة طاقة نووية قيد الإنشاء حاليًا على مستوى العالم.



كما أتيحت للزوار فرصة استكشاف محطة طاقة نووية كبيرة تعتمد على تقنية مفاعلات VVER-1200 من خلال تطبيق للواقع المعزز، يتيح للمستخدم «الدخول» إلى داخل مبنى المفاعل وقاعة التوربينات، والتعرّف على آلية عمل المحطة وخصائص الأمان الرئيسية وتأثيرها الاقتصادي والاجتماعي.

وحظيت اللوحات التفاعلية باهتمام كبير من الزوار، حيث تضمنت عرضًا للوحدة العائمة لتوليد الطاقة — وهي المحطة النووية العائمة الوحيدة العاملة في العالم، والتي تقدم روساتوم حلولها المطورة لشركائها الدوليين، كما تعرّف الزوار على مجموعة من حلول روساتوم غير النووية، بما في ذلك أنظمة تخزين الطاقة، والحلول الرقمية ومراكز البيانات، والبنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية، بالإضافة إلى الحلول الطبية واللوجستية.



وتُعد المؤسسة الحكومية «روساتوم» شركة قابضة متعددة الأنشطة تمتلك أصولًا في مجالات الطاقة، والهندسة الميكانيكية، والإنشاءات، وغيرها من القطاعات، وتركّز استراتيجيتها على تطوير مصادر الطاقة منخفضة الكربون، بما في ذلك طاقة الرياح.



كما تُعد روساتوم الرائد الوطني في توليد الكهرباء في روسيا، حيث تمثل نحو 20% من إجمالي الإنتاج، كما تحتل المرتبة الأولى عالميًا من حيث محفظة مشروعات بناء محطات الطاقة النووية، وتقوم المؤسسة حاليًا ببناء 41 وحدة طاقة نووية في 11 دولة، من بينها ست وحدات صغيرة معيارية، وتشمل أنشطة روساتوم أيضًا إنتاج منتجات مبتكرة غير نووية، والخدمات اللوجستية، وتطوير طريق بحر الشمال، وتنفيذ مشروعات بيئية. وتضم المؤسسة أكثر من 450 شركة ومؤسسة يعمل بها نحو 420 ألف موظف.

اقرأ أيضًا: