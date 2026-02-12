بعد تجديد الثقة.. وزير الكهرباء: نستهدف التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة والربط الكهربائي

التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة والاعتماد عليها.. أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن خطة عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة، تقوم على عدة محاور في ضوء استراتيجية الدولة للتحول الطاقي وتوفير الطاقة الكهربائية لكافة الاستخدامات في إطار خطة التنمية المستدامة.

الموجز ينقل التفاصيل، إذ تأتي هذه التصريحات عقب تجديد الثقة في الدكتور محمود عصمت وزيرًا للكهرباء، بما يعكس الدعم للسياسات الحالية والرؤية المستقبلية التي تتبناها الوزارة، ويعطي دفعة قوية لاستكمال مسيرة البناء والتطوير، والمضي قدمًا في تنفيذ المشروعات القومية الاستراتيجية التي تهدف إلى تأمين التغذية الكهربائية وتحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف الوزير، أن أحد أهم هذه المحاور هو التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة والاعتماد عليها، والحد من استخدام الوقود الأحفوري، والإسراع في هذا الأمر، موضحًا أن هناك العديد من المشروعات التي يجري العمل عليها لإضافة ما يقرب من 2500 ميجاوات من الطاقات المتجددة إلى الشبكة كمتوسط سنوي حتى عام 2030.

كما التقى الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس الأربعاء، المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لمتابعة مستجدات عمل الوزارة في عدد من الملفات والموضوعات، وذلك عقب أداء الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ضمن التعديل الوزاري الجديد.

وجدد رئيس الوزراء، في مستهل اللقاء، حرصه على متابعة ملفات عمل قطاع الطاقة بشكل مستمر، وذلك بالنظر لأهمية هذا القطاع في توفير وإتاحة مختلف احتياجات القطاعات الإنتاجية والخدمية من الطاقة، بما يضمن استمرار عجلة الإنتاج وجذب المزيد من الاستثمارات وتلبية الاحتياجات الاستهلاكية للمواطنين.



وخلال اللقاء، استعرض المهندس محمود عصمت، موقف ما يتم تنفيذه من مشروعات في قطاع الطاقة المتجددة بالتعاون مع كبريات الشركات المتخصصة في هذا القطاع، وذلك بما يسهم في زيادة نسبة مساهمة الطاقة المنتجة من مصادرها المتجددة في مزيج الطاقة، مؤكداً المتابعة المستمرة لما يتم تنفيذه من مشروعات في هذا القطاع، سعياً لسرعة دخول الطاقات المنتجة من خلاله على الشبكة القومية.

وتناول المهندس محمود عصمت، جهود الوزارة في تنفيذ مختلف الأعمال المتعلقة برفع كفاءة محطات توليد الكهرباء، وإجراء الصيانات والعمرات الدورية اللازمة للتأكد من جاهزيتها، دون التأثير على استمرارية التغذية لكافة قطاعات الدولة، لافتا كذلك إلى جهود التنسيق المستمر مع قطاع البترول لتوفير الوقود اللازم للمحطات، وما يتم من متابعة لتنفيذ مختلف مشروعات تطوير شبكات توزيع الكهرباء، ومراكز التحكم، وتطوير مراكز خدمة العملاء، واستحداث العديد من الخدمات للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، والقطاعات الإنتاجية والتنموية.

ولفت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، خلال اللقاء، إلى الاستمرار في تنفيذ مختلف المشروعات والإجراءات التي من شأنها أن تسهم في الارتقاء بجودة التشغيل، وتحسين معدلات الأداء، لمواجهة الفقد الفني والتجاري، وخفض استهلاك الوقود، وتحسين جودة التغذية الكهربائية، والحفاظ على استقرار واستدامة التيار الكهربائي.

كما تطرق المهندس محمود عصمت إلى الموقف التنفيذي لمشروعات الربط الكهربائي مع عدد من دول الجوار، مؤكداً أن مصر تمضي قدماً لتصبح مركزاً إقليمياً لتبادل الطاقة، عبر تدعيم الربط القائم، ومواصلة العمل والدراسات للربط الكهربائي مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة.

