بعد التعديل الوزاري.. وزير الكهرباء: ضرورة مواجهة الفقد الفني والتجاري وخفض استهلاك الوقود 

قطاع الكهرباء يشهد نقلة نوعية غير مسبوقة.. أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن قطاع الكهرباء شهد نقلة نوعية غير مسبوقة، بفضل الدعم الدائم والمتابعة المستمرة من القيادة السياسية، وقطع شوطا واسعا نحو تحقيق الاستدامة المالية، ونجح في تحقيق الانجازات في مختلف المجالات إنتاجا، ونقلا، وتوزيعا، وأضاف خلال ترأسه لأعمال الجمعية العامة للشركة القابضة لكهرباء مصر، أن برنامج عمل الوزارة وشركاتها وهيئاتها التابعة يقوم على التشغيل الاقتصادي الأمثل، وحسن إدارة واستغلال الموارد المتاحة، وتعظيم العوائد، لتحسين جودة التغذية الكهربائية، وضمان استقرار واستمرارية التيار الكهربائي لكافة الاستخدامات.

قطاع الكهرباء يشهد نقلة نوعية غير مسبوقة

الموجز ينقل التفاصيل، إذ قال الدكتور محمود عصمت إن العمل مستمر للنهوض بالشركات، وجودة التشغيل، والارتقاء بمعدلات الأداء، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة الفقد الفني والتجاري، وخفض استهلاك الوقود، وتحسين جودة التغذية الكهربائية، والحفاظ على استقرار واستدامة التيار الكهربائي، والحرص على تطبيق برامج صيانة وفقا للمعايير والأكواد العالمية بجداول زمنية، وتوقيتات محددة ومعلومة لمشغل الشبكة القومية للكهرباء، وصولا لتحقيق الكفاءة العامة للتشغيل، وضمان تقديم خدمات كهربائية لائقة للمشتركين على كافة الاستخدامات.

وأكد أنه لا تراجع عن تقديم خدمات كهربائية لائقة للمشتركين تتفق وحجم الانجاز الذى تم في البنية الأساسية على مستوى كافة قطاعات الدولة وقطاع الكهرباء بصفة خاصة، مشيرا إلى أهمية الاستمرار في اتخاذ كافة الإجراءات لمنع السرقات، وحماية الشبكة من الأحمال الغير قانونية، والتى تضر بمصالح المشتركين وكفاءة الشبكة، وكذلك حصر وتدقيق الأصول المملوكة فى إطار خطة تعظيم العوائد وحسن الإدارة.

من جانبه عرض المهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر تقريرا أوضح فيه تنفيذ استثمارات بالشركة القابضة هذا العام بحوالي 128 مليون جنيه مؤكداً أن الشركة تواصل جهودها لرفع كفاءة محطات توليد الكهرباء القائمة وإجراء الصيانة والعمرات اللازمة للتأكد من جاهزيتها، دون التأثير على استمرارية التغذية لكافة قطاعات الدولة، كما يتم متابعة تنفيذ خطط التوليد لمجابهة التطور في الأحمال والتنسيق المستمر مع قطاع البترول لتوفير الوقود اللازم للمحطات، ومتابعة تنفيذ مشروعات تطوير شبكات توزيع الكهرباء، ومراكز التحكم، وإحلال العدادات العادية بعدادات مسبقة الدفع وعدادات ذكية، وتطوير مراكز خدمة العملاء، واستحداث العديد من الخدمات للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة، وذلك في إطار استراتيجية الوزارة وخطة الدولة للتحول الرقمي، مضيفا تنفيذ مشروع توحيد قواعد بيانات المشتركين وربط المشتركين مكانياً على خرائط المناطق واليوميات، وتم الانتهاء من الربط المكانى لما يقرب من (32.9) مليون مشترك، بالإضافة إلى استكمال تطوير منظومة الحوكمة بما يدعم أنظمة الرقابة الداخلية ويعزز من سياسات الإفصاح والشفافية، من خلال تدعيم لجان المراجعة وإدارات عامة للمراجعة الداخلية.

أوضح المهندس جابر دسوقي العمل على تطوير الأداء المالي بصفة مستمرة بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة من خلال إدارة المحفظة المالية للشركة والتي تقوم على أساس سداد الالتزامات الحتمية خاصة الجهات الخارجية للحفاظ على التصنيف الائتماني لمصر، وكذلك الدراسة المستمرة للخدمات المصرفية المتاحة لاختيار الأنسب منها بما يحقق أعلى عائدات للشركة وأفضل مزايا لفتح الاعتمادات المستندية والحصول على أفضل الشروط والأسعار، وفى إطار تخفيف الاعباء التمويلية وتخفيف الالتزامات المالية عن كاهل الشركة القابضة، مشيرا إلى الاهتمام الذى توليه الشركة لمواكبة أحدث المتغيرات والتوجهات العالمية لدعم وتنمية الموارد البشرية ورفع قدرات وكفاءة العاملين، وفى هذا الإطار فقد تم تنفيذ برامج تدريبية وفنية وإدارية وقيادية وتخصصية وندوات، وورش عمل للعاملين بالشركة القابضة.

أشار المهندس جابر دسوقي، إلى تطوير وتحسين أداء الخدمة الطبية للعاملين بقطاع الكهرباء وذلك من خلال استكمال تطوير مستشفى كهرباء الإسماعيلية وزيادة قدرتها الاستيعابية إلى (72) سريرا بدلاً من (20) سرير وإعداد مبنى كامل للعيادات الخارجية، وتفعيل العمل في عدد من العيادات التخصصية ضمن خطة شركة الخدمات الطبية لإنشاء سلسلة من العيادات التخصصية بمحافظات الجمهورية، والاهتمام برفع مستوى الكوادر الطبية والفنية من العاملين بالقطاع الطبى بالشركة القابضة لكهرباء مصر وشركة الخدمات الطبية، واطلاعهم على المجالات الطبية الحديثة من خلال الدورات التدريبية في الجامعات، مشيرا إلى تعزيز دور مصر كمركز إقليمي لتبادل الطاقة من خلال الربط الكهربائي، موضحا تولى مصر رئاسة المجلس الوزاري لتجمع الطاقة لدول شرق أفريقيا EAPP، كما فازت الشركة القابضة لكهرباء مصر برئاسة اللجنة التوجيهية للتجمع وذلك من خلال عضويتها ومشاركتها في جميع فعاليات التجمع حيث تمثل مصر حوالى 70% من القدرات الكهربائية للتجمع، و22% من قدرات القارة الأفريقية، وفى إطار تعظيم أوجه التعاون مع الدول العربية والأفريقية فى مجال التدريب وبناء القدرات فقد تم تنفيذ دورات تدريبية متميزة للكوادر العربية والأفريقية.

فى ختام أعمال الجمعية، أشاد الدكتور محمود عصمت بما تحقق على مدار العام الماضي، مطالبا باستمرار خطة العمل لتحسين معدلات الأداء والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، وضرورة الاهتمام بخلق بيئة عمل مناسبة للعاملين بالقطاع لسرعة إنهاء الأعمال المطلوبة على الوجه الأكمل وبأعلى كفاءة، وكذلك استمرار العمل على رفع وتحسين كفاءة الشبكات لضمان استقرار واستمرارية التغذية الكهربائية والحفاظ على التشغيل الأمثل للمنظومة وتوفير الطاقة الكهربائية والوفاء بمتطلبات خطة الدولة للتنمية

اقرأ أيضًا:

وزير الكهرباء يبحث مع نظيره السوداني سبل دعم وتعزيز الشراكة بمجالات الطاقات المتجددةالمهندسة صباح مشالي: مصر تستهدف 42% طاقات متجددة بحلول 2030