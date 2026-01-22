وزير الكهرباء يبحث مع نظيره السوداني سبل دعم وتعزيز الشراكة بمجالات الطاقات المتجددة

مباحثات مكثفة بين وزير الكهرباء ونظيره السوداني.. استقبل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور المعتصم إبراهيم أحمد على، وزير النفط والطاقة السوداني والوفد المرافق، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، بحضور السفير كمال بشير نائب السفير السوداني لدى القاهرة، وذلك لبحث دعم وتعزيز الشراكة والتعاون فى مجالات الكهرباء والطاقات المتجددة، ومستجدات تنفيذ مشروع خط الربط المصرى السوداني والتدريب وبناء القدرات والاستفادة من الخبرات المصرية فى مجالات الطاقة الشمسية، وإعادة بناء الشبكات الكهربائية، وتوفير التغذية الكهربائية للتجمعات السكانية، والصناعية، والزراعية، وكذلك المرافق الحيوية بولاية الخرطوم..

كما اجتمع الدكتور محمود عصمت ووزير النفط والطاقة السوداني، بحضور المهندسة منى رزق رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، واللواء محمد عيسى رئيس الادارة المركزية للتعاون الدولي، ومشاركة أعضاء الوفد السوداني، وعدد من قيادات الوزارة.

يأتي ذلك فى إطار توجه الدولة، وفى ضوء العمل المشترك، وتنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بتقديم كافة أوجه الدعم للأشقاء فى السودان، ودعم وتطوير أوجه التعاون والشراكة فى مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة، ومتابعة العمل على استكمال المرحلة الثانية لمشروع خط الربط الكهربائي المصرى السوداني مزدوج الدائرة "توشكى2 / وادى حلفا" قدرة 300 ميجاوات.

وخلال الاجتماع، أكد الدكتور محمود عصمت أن هناك توجيهات دائمة من قبل فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم الدعم اللازم فى مجالات الكهرباء والطاقة للأشقاء فى السودان، مؤكدا عمق العلاقات المصرية السودانية، وتميزها على مر العصور ، والروابط التاريخية بين الشعبين الشقيقين، مستعرضا إمكانيات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، والخبرات المتراكمة فى مجالات إعادة التأهيل والبناء ونقل الخبرات والتدريب.

وتم بحث إمكانية تلبية متطلبات واحتياجات قطاع الطاقة السودانى من المحولات الكهربائية بقدرات مختلفة ووحدات الدعم المتنقلة والتوسع فى مشروعات الطاقة الشمسية، وغيرها من الإجراءات لتوفير التغذية الكهربائية الكافية فى العديد من المناطق، سيما فى شمال البلاد والتجمعات الزراعية، وتوفير التغذية الكهربائية اللازمة للمرافق الحيوية فى ولاية الخرطوم وغيرها من الولايات.

وناقش الاجتماع سبل التعاون لإعادة تأهيل الشبكة الكهربائية فى السودان، وتنفيذ خطة عاجلة لتوفير الكهرباء اللازمة فى بعض المناطق للوفاء بمتطلبات الزراعة، والعمل على وضع خطة لاعادة تأهيل محطات التوليد والمحولات.

كما تناول الاجتماع مستجدات العمل على تنفيذ المرحلة الثانية لخط الربط المصرى السوداني واتخاذ الاجراءات اللازمة لتركيب المهمات الخاصة به، واستقبال فرق العمل لتدريبها وتأهيلها للقيام بتنفيذ الأعمال فى المراحل المتبقية من المشروع، وتنفيذ برامج تدريب خاصة لاعادة التأهيل وبناء القدرات والاستعانة بخبرات قطاع الكهرباء فى مصر لتحسين كفاءة الأنظمة الكهربائية وتحديث البنية التحتية واستكمال الشبكة الكهربائية السودانية فى ضوء عمليات التخريب الممنهج التى تعرضت له خلال الفترة الماضية.

أوضح الدكتور محمود عصمت مواصلة العمل من خلال التعاون بين المختصين فى البلدين، موضحا أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة مستمر فى تقديم الدعم اللازم، من خلال التعاون والتنسيق مع الأشقاء فى السودان فى إطار خط الربط القائم وإمدادهم بالكهرباء اللازمة.

وأكد على الاستعداد لتلبية الطلبات فيما يتعلق باعادة بناء وتأهيل الشبكات الكهربائية، موضحا الحرص على تعزيز التعاون مع السودان فى اطار الجهود المشتركة لتحقيق الأمن الطاقي في المنطقة وتطوير البنية التحتية للطاقة فى البلدين، ومواصلة تقديم البرامج التدريبية للأشقاء فى جمهورية السودان على أحدث التكنولوجيات العالمية فى مجالات الكهرباء والطاقه ،موضحا العمل المشترك بين البلدين لتوفير التغذية الكهربائية والوفاء بمتطلبات خطط التنمية المستدامة.

وأشار إلى قيام المعنيين فى قطاع الكهرباء والطاقة فى مصر والسودان بمواصلة العمل وتحديد الأولويات فيما يتعلق بوضع الشبكة الكهربائية فى السودان.

