وزير الكهرباء: الوزارة تواصل الاعتماد على الطاقات المتجددة وجاهزون لتشغيل الربط المصري السعودي

افتتاح مشروع أوبيليسك للطاقة الشمسية 500 ميجاوات طاقة شمسية.. قال المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة، إن الشبكات الكهربائية جاهزة للربط مع شبكات كبري ومنها الربط الكهربائي المصري - السعودي.

افتتاح مشروع أوبيليسك للطاقة الشمسية 500 ميجاوات طاقة شمسية

الموجز ينقل التفاصيل، وتابع خلال كلمته عقب افتتاح المرحلة الأولي من مشروع أوبيليسك للطاقة الشمسية 500 ميجاوات طاقة شمسية من إجمالي 1000 ميجا للمشروع بنجع حمادي برفقة رئيس الوزراء ووزراء النقل والصناعة والتنمية المحلية والتعاون الدولى والبترول ، أن وزارة الكهرباء تواصل الاعتماد على الطاقات المتجددة، موضحا أن هذا المشروع نموذج فى سرعة التنفيذ وهو من أسرع مشروعات الطاقة المتجددة تنفيذا على مستوي العالم.

وأضاف تيرجيه بيلسكوج، الرئيس التنفيذي لشركة سكاتك، أن الشركة أوفت بتعهداتها للحكومة المصرية ومنذ أشهر لم يكن هناك شئ على أرض الواقع أما حاليا فهناك جهد كبير بذل على أرض الواقع.

وأشار إلى أن المشروع هام للغاية بالنسبة للشركة وأيضا يجسد التعاون المثمر بين الشركة والحكومة المصرية ، موجها الشكو لوزيري الكهرباء والتخطيط والتعاون الدولي على مجهودهم.

وأوضح أهمية التعاون مع جميع الشركاء مشيرًا إلى أنه هو أساس نجاح المشروع .

اقرأ أيضًا:

وزير الكهرباء يختتم زيارته بالصين بلقاء الشركات لتوطين أنظمة المراقبة الذكية وحلول الطاقة الشمسيةوزير الكهرباء يبحث مع صاني الصينية التعاون بمجالات تصنيع مهمات الطاقة الشمسية والرياح