الأخبار

وزير الكهرباء يهنئ البابا تواضروس والأخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد.. بعث الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ببرقية تهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، أعرب فيها عن عميق مشاعر المحبة، وخالص التهاني والأمنيات الطيبة لقداسته، وللإخوة الأقباط وللمصريين جميعا بمناسبة عيدالميلاد المجيد.                     

الموجز ينقل التفاصيل إذ أشار وزير الكهرباء خلال تهنئته، البابا تواضروس والأخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد، راجياً من الله عز وجل دوام الأعياد وعودتها على مصر بالخير والبركة والمحبة، وعلى المصريين بالرفاء والسلام والأمان، وأن يكون العام الجديد هو عام التقدم والرقي والازدهار، ويحقق فيه المصريون الآمال والطموحات فى غد أفضل واستكمال مسيرة البناء والتنمية فى إطار الجمهورية الجديدة.  

وفى هذا الإطار أعرب الدكتور عصمت عن تمنياته بأن يديم الله على مصر والمصريين أعيادهم واحتفالاتهم وأيامهم المباركة، تحت قيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية

