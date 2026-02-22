محمد عبد المنصف يكشف أسرار زواجه السري وانفصاله عن لقاء الخميسي.. تفاصيل

محمد عبد المنصف يتصدر التريند بعد تصريحات جريئة عن حياته الزوجية

تصدر اسم الكابتن محمد عبد المنصف محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي، بعد كشفه تفاصيل جديدة وصادمة حول زواجه السري الذي استمر سبع سنوات، وانفصاله عن الفنانة لقاء الخميسي، تصريحات عبد المنصف جاءت خلال استضافته في برنامج «ورا الشمس»، حيث تحدث بصراحة عن كواليس حياته الخاصة، مؤكدًا أن قراراته كانت بدافع الحفاظ على استقرار أسرته وليس بدافع الخطأ، ويرصد الموجز التفاصيل.

زواج سري دام 7 سنوات.. احترامًا لمشاعر الزوجة الأولى

أوضح محمد عبد المنصف أن زواجه الثاني استمر لمدة سبع سنوات في السر، مؤكدًا أن قرار الإخفاء كان نابعًا من رغبته في عدم جرح مشاعر زوجته الأولى لقاء الخميسي. وقال نصًا: «أخفيت زواجي علشان ماجرحش مشاعرها، لكن ماعملتش حاجة غلط»، مشددًا على أن الزواج تم بشكل شرعي دون أي تجاوزات.

وأضاف أن كثيرين قد يلجأون لإخفاء الزواج الثاني حفاظًا على استقرار الأسرة، خاصة عندما تكون الزوجة الأولى من الشخصيات التي يصعب عليها تقبل فكرة التعدد.

خلافات في وجهات النظر تقود إلى الطلاق

كشف حارس مرمى نادي الزمالك السابق أن الانفصال لم يكن نتيجة خيانة أو تصرف غير أخلاقي، بل بسبب خلافات حقيقية في وجهات النظر بين الطرفين. وأكد أن الأمور وصلت إلى طريق مسدود، ما جعل الطلاق هو الحل الأنسب لتفادي صدام أكبر داخل الأسرة.

وأشار إلى أن زوجته الأولى طلبت الطلاق فور علمها بزواجه الثاني، إلا أنه حاول احتواء الأزمة، وابتعد لفترة عن المنزل في محاولة لتهدئة الأوضاع وإنقاذ العلاقة، لكن النهاية كانت الانفصال بهدوء.

«اللي يقدر يكمل مع الاتنين برافو عليه»

وفي تعليق أثار تفاعلًا واسعًا، قال عبد المنصف: «اللي يقدر يكمل مع الاتنين برافو عليه»، معتبرًا أن التعدد ليس أمرًا سهلًا نفسيًا أو اجتماعيًا، خاصة في ظل ضغوط الحياة والشخصيات القوية التي يصعب عليها تقبل الوضع.

وأوضح أن لقاء الخميسي شخصية قوية، وهو ما جعل فكرة استمرار الزواجين أمرًا بالغ الصعوبة.

دفاع عن لقاء الخميسي: “اتظلمت ومكنتش خطافة رجالة”

حرص محمد عبد المنصف على الدفاع عن طليقته، مؤكدًا أنها تعرضت لظلم كبير خلال تلك الأزمة. وقال: «مكانتش خطافة رجالة، واستحملت حاجات محدش يستحملها»، في إشارة إلى الضغوط النفسية والاجتماعية التي واجهتها بعد انتشار خبر الزواج الثاني.

وشدد على أن الانفصال تم في أجواء هادئة قدر الإمكان، بعيدًا عن الاتهامات أو الإساءة المتبادلة، معتبرًا ما حدث اختبارًا صعبًا في حياته الشخصية.

مرحلة مستقرة تزامنت مع نجاحات كروية

وأشار محمد عبد المنصف إلى أن فترة زواجه شهدت استقرارًا ملحوظًا في حياته، وتزامنت مع تحقيقه بطولات ونجاحات في مشواره الكروي، معتبرًا أنها كانت من الفترات الموفقة مهنيًا وشخصيًا رغم التعقيدات التي ظهرت لاحقًا.

وتأتي هذه التصريحات لتفتح بابًا واسعًا للنقاش حول قضايا الزواج الثاني، والحياة الخاصة للمشاهير، وتأثير القرارات الشخصية على الاستقرار الأسري، في ظل اهتمام جماهيري كبير بكل ما يتعلق بنجوم الرياضة والفن في مصر.

بهذه التصريحات، يضع محمد عبد المنصف حدًا للجدل، كاشفًا تفاصيل 7 سنوات ظلت بعيدة عن الأضواء، ومؤكدًا أن لكل قصة جانبًا إنسانيًا قد لا يظهر كاملًا أمام الجمهور.