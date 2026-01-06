حقيقة عودة تخفيف الأحمال.. واستعدادات وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لفصل الصيف

حقيقة عودة تخفيف الأحمال.. كشف مصادر مسئولة من داخل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة حقيقة الشكاوى المتكررة التي وصلت الوزارة بسبب تكرار انقطاعات التيار الكهربائي، والتي يصل بعضها إلى عدة ساعات.

وأشارت إلى أن الانقطاعات ناتجة عن أعمال صيانة تقوم بها شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية.

حقيقة عودة تخفيف الأحمال

الموجز يكشف حقيقة عودة تخفيف الأحمال، إذ أضافت المصادر أن شركات التوزيع على مستوى الجمهورية تقوم حاليا بالعديد من حملات الصيانة على المحولات وخطوط النقل، وذلك بهدف الاستعداد لفصل الصيف والذي يشهد وجود ارتفاعات كبيرة للأحمال الكهربائية على الشبكة الموحدة للكهرباء، مشيرة إلى أن مدة الانقطاع تختلف على حسب نوع الصيانة التي يجرى القيام بها وهي تترواح من ساعة لـ 4 ساعات.

استعدادات وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لفصل الصيف

ونفت المصادر ما تردد عن العودة لتطبيق خطة تخفيف الأحمال على الشبكة الموحدة للكهرباء، مؤكدة أن الانقطاعات المتكررة ناتجة عن عمليات الصيانة، ولا توجد أي نية لعودة تخفيف الأحمال على الشبكة الموحدة للكهرباء.

وشددت المصادر على وجود فائض في إنتاج الكهرباء وذلك بعد دخول محطات توليد الطاقة المتجددة ونظام تخزين البطاريات وعمليات التطوير المستمرة في محطات توليد الكهرباء وذلك لاستيعاب الأحمال الكبيرة على الشبكة الموحدة للكهرباء والتي وصلت إلى أرقام قياسية خلال الصيف الماضي والتي وصلت إلى 3900 ميجاوات وهي أرقام سجلتها الشبكة لأول مرة في التاريخ.

اقرأ أيضًا:

وزير الكهرباء يختتم زيارته بالصين بلقاء الشركات لتوطين أنظمة المراقبة الذكية وحلول الطاقة الشمسية

وزير الكهرباء يزور منجم للخامات ومصنع استخلاص العناصر الاستراتيجية بالصين