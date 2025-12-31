أبرزها المشروع النووي والربط الكهربائي.. حصاد قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة خلال 2025

حصاد قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة خلال 2025.. تعمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة فى إطار استراتيجية قومية وإقليمية من خلال رؤية واضحة تشمل خطة شاملة ومتكاملة تهتم بالوفاء باحتياجات التنمية من الطاقة الكهربائية، ورفع كفاءة منظومة الطاقة، والارتقاء بمعدلات أداء وتشغيل محطات التوليد وخفض استخدام الوقود وإيجاد حلول عملية للفقد بنوعيه، وتعتمد سياساتها على تنويع مصادر الطاقة والاستفادة المثلى من مواردها المتجددة وتحسين كفاءة إنتاجها واستخدامها، فضلاً عن التخطيط المستقبلى لمجابهة التطور فى الطلب على الطاقة، مع الالتزام بالجودة في الأداء والخدمات.

حصاد قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة خلال 2025

الموجز ينقل التفاصيل، وقد شهد قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة نقلة نوعية غير مسبوقة، بفضل الدعم الدائم والمتابعة المستمرة من القيادة السياسية وقطع شوطا واسعا ونجح في تحقيق العديد من الإنجازات فى مختلف مجالات الكهرباء إنتاجا ونقلا وتوزيعا، ويرتكز عمل قطاع الكهرباء على عدد من المحاور الرئيسية تشمل تنويع مصادر الطاقة وزيادة نصيب الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة واستراتيجية الطاقة ٢٠٤٠، مشروعات الربط الكهربائي، مشروعات الاستصلاح الزراعي، توطين التصنيع المحلي لمهمات الطاقة المتجددة، تحسين كفاءة الطاقة، المشروع النووي، دعم الشبكة لإضافة قدرات من الطاقة الخضراء، الاستعداد لصيف ٢٠٢٦، الحد من الفقد والسرقات، الشبكات الذكية وفي هذا الإطار حققت الوزارة خلال العام المنقضي ما يلي:

تدعيم الشبكة:

نجح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة في إضافة قدرات توليد بحوالي 32 جيجاوات، وبناء عدد 25 محطة محولات بسعة 42.37 ألف ميجاوات أمبير، وفي شبكة النقل، تم مد خطوط بطول 5610 كم، وبأطوال 194 ألف كم بشبكة التوزيع، لننتقل فيما يمكن أن نسميه "لا وقت" من عجز 6 الاف ميجاوات، إلى احتياطي وفائض بما يقارب 20 ألف ميجاوات، كقدرات توليد، بإجمالي تكلفة وحجم إنفاق بلغ 2 تريليون جنيه.

الوفر نتيجة تغيير نمط التشغيل:

تم تغيير خطة نمط التشغيل واتخاذ عدد من الإجراءات لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية، وقد تمت الإستعانة بكافة التقنيات والنظم التكنولوجية الحديثة لتشغيل الشبكة والإستمرار، مع الجولات الميدانية والزيارات المفاجئة للتحقق من تشغيل الخطة الموضوعة، والتى حققت نجاحاً فى خفض إستهلاك الوقود، وزيادة كفاءة محطات التوليد لتكون قادرة على استيعاب القدرات الجديدة من الطاقات المتجددة بأعلى كفاءة وأقل فقد، وتم بنجاح تقليل الإعتماد على الطاقة التقليدية حيث تم تخفيض أكثر من 19 جيجاوات من التربينات التقليدية لتصل إلى 49 جيجاوات بدلاً من 69 جيجاوات، وبلغ مقدار الوفر في الوقود خلال العام الماضي حوالى 1854 مليون م3. بقيمة تصل إلى حوالي 40.4 مليار جنيه، وتساعد هذه الإجراءات فى زيادة مساهمة الطاقة النظيفة فى نصيب الطاقة والحفاظ على البيئة وخفض معدل إستهلاك الوقود المستخدم لإنتاج وحدة الطاقة، حيث إنخفض من أكثر من 180 جم / ك.و.س، إلى أقل من 170 جم/ ك.و.س.

الاستراتيجية المعتمدة للطاقة عام 2040:

يواصل قطاع الكهرباء العمل والجهود للتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وتوطين الصناعة المرتبطة بالمهمات الكهربائية فى إطار رؤية شاملة لدعم التحول الطاقى في ضوء اهتمام الدولة وبرنامج عمل الوزارة واستراتيجية الطاقة الطموحة والمتكاملة التي تم إعدادها حتى عام 2040 والتي تستهدف تعظيم مشاركة قدرات الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل نسبتها إلى أكثر من 42٪ بحلول عام 2030 وقد تم الاتفاق على كل مشروعات الطاقات المتجددة في 2030 وبقدرات تزيد عن المخطط له، بالإضافة إلى بطاريات تخزين الطاقة، وأكثر من 65% عام 2040 متمثلة في أكثر من 65 جيجاوات من طاقتى الرياح والشمس، و2.8 جيجاوات من مشروعات الطاقة الكهرومائية، و4.8 جيجاوات من الطاقة النووية، والاعتماد على بطاريات تخزين الطاقة بإستخدام تقنية البطاريات لأول مره بقدرات تصل إلى 3 جيجاوات ساعة لتعظيم الاستفادة من الطاقات المتجددة وتحقيق الاستقرار للشبكة الكهربائية.

القدرات المركبة في الوقت الحالي من الطاقة المتجددة:

قطع قطاع الكهرباء شوطا واسعا للوصول لزيادة نسبة مساهمة الطاقات المتجددة فى مزيج الطاقة حيث تم تنفيذ مشروعات عملاقة في مجالات توليد الكهرباء من المصادر المتجددة، خاصة الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، بإضافة قدرات تصل الى 1150 ميجاوات من طاقة الرياح و700 ميجاوات من الطاقة الشمسية بالإضافة إلى 300 ميجاوات ساعة لتخزين الطاقة بتقنية البطاريات لدعم الشبكة في أوقات الذروة، لتصل القدرات الحالية من الطاقات الشمسية وطاقة الرياح والطاقة المائية 8866 ميجاوات.

المشروع النووي:

فى ضوء الاهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء بالاستخدامات السلمية للطاقة النووية والتي تعد أحد الدعائم الأساسية لتحقيق رؤية مصر لعام 2030 جارى تنفيذ المشروع النووي بمحطة الضبعة الذي يعتبر من أهم وأبرز المشروعات القومية في إطار استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة ويسهم في تلبية الاحتياجات المتزايدة من الطاقة الكهربائية، وتعزيز أمن الطاقة، ويعد هذا المشروع هو الأكبر في العالم من حيث تنفيذ 4 مفاعلات نووية في توقيت واحد قدرة 4800 ميجاوات لتوليد الكهرباء، وقد شهد المشروع تطوراً ملحوظاً حيث تم في نوفمبر الماضى تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة النووية الأولى الذي يحتوي بداخله على قلب المفاعل، وتوقيع أمر شراء الوقود النووي كخطوة استراتيجية جديدة في مسار المشروع النووي المصري وعلى طريق امتلاك أول محطة نووية لتوليد الطاقة الكهربائية وتحقيق حلم كل مصري، ومن المتوقع أن يساهم المشروع في تحقيق مقدار الوفر السنوي من الغاز بحوالى 7902 مليون م3 ، ويتم تفريغ قدرات المحطة عن طريق إنشاء 4 خطوط وتوسعة محطة محولات العلمين بجهد 500 ك.ف بتكلفة 15 مليار جنيه يتم الانتهاء منهم بنهاية عام 2026.

تدعيم مرافق الدولة:

فى إطار جهود القطاع لتوفير التغذية الكهربائية لمتطلبات التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات والتوسع الصناعي والزراعي، يقوم قطاع الكهرباء بتدعيم مرافق الدولة ممثلة في عدد من المشروعات القومية ومن بينها الاستصلاح الزراعي، القطار السريع، والمونوريل.

توفير التغذية الكهربائية اللازمة لمشروعات الإستصلاح الزراعي:

في إطار التوجيهات الرئاسية وحرص الدولة على تأمين الأمن الغذائي والعمل على زيادة الرقعة الزراعية، فقد قامت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بتوفير التغذية الكهربائية اللازمة لمشروعات الإستصلاح الزراعي وتم توفير التغذية الكهربائية لمشروعات (الدلتا الجديدة) ومزارع المنيا وبنى سويف وروافع توشكى وتم تنفيذ عدد ١٧ محطة محولات (جهد فائق وعالي) و حوالى ١١٠٠ كم خطوط (جهد فائق وعالي).

مشروعات الربط الكهربائى:

يأتى الاهتمام الذي يوليه القطاع لمشروعات الربط الكهربائي بين مصر وكل من الأردن والسودان وليبيا والربط مع السعودية، وكذلك الربط مع كل من إيطاليا واليونان حتى تكون مصر جسراً للطاقة بين افريقيا واوروبا، ولزيادة نسبة مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة.

الربط المصري السعودي

يتضمن مشروع الربط الكهربائي المصرى السعودى تبادل قدرات تصل إلى 3000 ميجاوات لاختلاف أوقات الذروة بين البلدين ويتكون من 3 محطات محولات ضخمة ذات جهد عالٍ الأولى في شرق المدينة بالسعودية والثانية في تبوك، والثالثة في مدينة بدر شرق القاهرة ويربط بينهما خطوط هوائية يصل طولها لنحو 1350 كيلومتراً وكابلات أخرى بحرية، ويعمل على التنفيذ تحالف من 3 شركات عالمية، وتم الانتهاء من المرحلة الأولى من المشروع لتبادل قدرات تبلغ حوالى 1500 ميجاوات، ومن المقرر الانتهاء من المرحلة الثانية من المشروع لتبادل 3000 ميجاوات خلال الربع الأول من 2026، وزادت خلال العام المنتهي نسبة الإنجاز والتقدم المحرز لاكثر من 80 %

الربط المصري اليوناني

سيتم تبادل 3000 ميجاوات من الطاقات المتجددة، وتم توقيع مذكرة التفاهم بين الأطراف المعنية وجارى المضي قدماً في المشروع

الربط المصري الإيطالي

سيتم تبادل 3000 ميجاوات من الطاقات المتجددة، وتم توقيع اتفاق التعاون بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء - شركة K&K الإماراتية لاستكمال الدراسات النهائية لمشروع تصدير الكهرباء إلى إيطاليا من خلال كابل بحري

الحمل الأقصى وتطوره بالشبكة الموحدة

بلغ الحمل الأقصى عام 2025 (39800 ميجاوات)، ونجح القطاع في مواجهة ارتفاع الأحمال وتحقيق استقرار واستدامة التيار الكهربائى وتلبية كافة الاحتياجات من التغذية الكهربائية

التصدي لسرقات التيار :

ضمن الإجراءات التي اتخذها القطاع لمنع السرقات والحد من الفقد الفنى وحماية الشبكة من الأحمال الغير قانونية والتى تضر بمصالح المشتركين وكفاءة الشبكة، تم تحرير محاضر سرقات للتيار حيث بلغت كمية الطاقة 4.2 مليار كيلووات ساعة، ويتم التنسيق والتعاون المستمر بين عمل فرق الضبطية القضائية ومباحث الكهرباء لملاحقة كل من يتعدى على التيار الكهربائي، وقد تم ضبط العديد من الحالات على مختلف الجهود والاستخدامات وليس فى الاستخدام المنزلي فقط.

تركيب العدادات الكودية:

يعمل القطاع على التوسع فى استخدام التكنولوجيا الحديثة وحوكمة منظومة العدادات وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين والتي تعد ضمن أولويات برنامج عمل المرحلة الحالية وضمن الإجراءات التى تتم للتيسير على طالبى الخدمة وخاصة التوسع فى تركيب العدادات الكودية فى اطار القواعد المنظمة لذلك وكذلك الحفاظ على حقوق قطاع الكهرباء وقد قامت شركات توزيع الكهرباء مؤخرا بتركيب حوالي 2 مليون عداد كودي وشحن لقيم استهلاك كمية طاقة 1.6 مليار ك.و.س

مراكز خدمة العملاء:

تم وضع معايير لتصنيف ومتابعة مؤشرات أداء مراكز الخدمة والتي يبلغ عددها 465 مركز ووضع برنامج زمني لتطوير كافة مراكز الخدمة وذلك لسرعة تلبية طلبات المواطنين وشحن العدادات مسبقة الدفع وتقديم كافة سبل الدعم الفني للمشتركين

توطين الصناعة لمهمات الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة

· مواصلة زيارة المصانع القائمة لدعم المنتج المحلي

· التنسيق مع الهيئة العربية للتصنيع لانتاج 1 جيجاوات من الخلايا الشمسية

· التنسيق مع كبرى الشركات التي تعمل في تصنيع بطاريات التخزين لتوطين الصناعة في مصر

· التنسيق مع كبرى الشركات الصينية لتوطين صناعة تربينات الرياح

· استراتيجية Batteries Recycling Roadmap

ترشيد وتحسين كفاءة استخدام الطاقة

تم تعظيم إجراءات كفاءة الطاقة بهدف ترشيد الاستهلاك في كافة القطاعات بنسبة 18% بحلول عام 2040، وتم إعداد ونشر الأدلة الاسترشادية لترشيد وتحسين كفاءة استخدام الطاقة بالتعاون مع اللجنة المصرية الألمانية للطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة وحماية البيئة JCEE كالتالي:

·دليل ترشيد وتحسين كفاءة الطاقة في قطاع السياحة

· دليل ترشيد وتحسين كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي

· دلیل ترشيد وتحسين العادة الطاقة في المباني الحكومية

· دليل ترشيد وتحسين كفاءة الطاقة بالمستشفيات

كما نجح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة خلال العام الماضى في إضافة عدد 34 محطة محولات لتدعيم الشبكة الموحدة وتوفير التغذية الكهربائية لمشروعات الاستصلاح الزراعى وتفريغ القدرات المولدة من الطاقات المتجددة و بالإضافة الى خطوط الربط الهوائية والكابلات الأرضية الخاصة بها.

بلغ إجمالي عدد محطات تدعيم الشبكة الموحدة 13 محطة محولات بالإضافة الى أنه تم الانتهاء من عمل توسعات أفقية داخل المحطات بعدد 36 محول بإجمالي سعات 16 ألف ميجافولت أمبير

وقامت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بتوفير التغذية الكهربائية اللازمة لمشروعات الإستصلاح الزراعي وتم الانتهاء من تنفيذ ووضع الجهد على عدد 17 محطة محولات على الجهود المختلفة من اجمالى 23 محطة في كل من الدلتا الجديدة ومزارع المنيا ومزارع بني سويف وروافع توشكى) في إطار التوجيهات الرئاسية وحرص الدولة على تأمين الأمن الغذائي والعمل على زيادة الرقعة الزراعية وتوفير التغذية الكهربائية.

وفى اطار خطة دعم استقرار الشبكة وتعظيم العوائد من الطاقة النظيفة ، فى ظل التوجه نحو التحول الطاقى فقد تم الانتهاء من تنفيذ عدد 4 محطات لتفريغ القدرات المولدة من الطاقات المتجددة بإجمالي سعات 3070 ميجافولت أمبير لكل من أكواباور/ أبيدوس/ أمونت/ رياح البحر الأحمر

هذا بالإضافة إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ خطوط هوائية وكابلات أرضية بإجمالي أطوال 2500 كم على الجهود الفائق والعالى وذلك لربط مشروعات محطات الاستصلاح الزراعى وتدعيمات الشبكة ومحطات الطاقة المتجددة

