وزير الكهرباء يغادر إلى الصين لبحث التعاون بمجالات استخراج وتعدين الخامات الأرضيّة

بحث التعاون بمجالات استخراج وتعدين الخامات الأرضيّة.. غادر الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، القاهرة اليوم الإثنين متوجها إلى العاصمة الصينية بكين، لبحث سبل التعاون فى مجالات استخراج وتعدين الخامات الأرضيّة واستخلاص العناصر الحرجة والمواد الاستراتيجية والنادرة، والاستعانة بالجانب الصيني، في إطار استراتيجية الدولة للاستفادة وتعظيم العوائد من الخامات الأرضيّة، واستغلال الموارد الطبيعية والمواد الخام، واستخلاص المعادن الاقتصادية واستغلالها، وإنشاء الكيانات الاقتصادية الوطنية للعمل على ذلك.

الموجز ينقل التفاصيل ويلتقي الدكتور محمود عصمت، خلال الزيارة برؤساء ومسئولي الشركات والكيانات الصينية المعنية بالعناصر والمواد النادرة، ومنها شركات صناعات شمال الصين (نورينكو)، ونورين للتعدين المحدودة، وكذلك يجتمع مع مسئولي المؤسسة الوطنية الصينية للطاقة النووية (CNNC)"، بالاضافة إلى القيام بعدد من الزيارات الميدانية إلى المواقع الحقلية، والمراكز التكنولوجية، ومقار وأحواض الاستخلاص الخاصة ببعض العناصر الحرجة ذات الطبيعة الخاصة، وكذلك استخدام التكنولوجيا الحديثة فى مجالات استخراج الخامات الأرضيّة واستخلاص العناصر والمواد النادرة والاستراتيجية، وامكانية التعاون والعمل المشترك مع الجانب الصيني، والاستفادة من الخبرات الصينية فى هذا المجال.

وتشمل الزيارة لقاءات مع بعض الشركات العاملة فى مجالات الطاقات المتجددة وأنظمة تخزين الطاقة.

جدير بالذكر أن الزيارة تأتي فى ضوء عمل لجنة الاستفادة من العناصر الأرضيّة النادرة والحرجة، وفى إطار رؤية الدولة، وبرنامج عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتعزيز الدور الحيوي للهيئات التابعة ومنها هيئة المواد النووية، وهيئة الطاقة الذرية، فى ظل الكشف عن تواجد الخامات بكميات غير مسبوقة، ولا تحتاج إلى عمليات تعدين، وجاهزيتها للعملية التصنيعية، واستخلاص المواد والمعادن النادرة والحرجة واستغلالها والاستفادة منها فى إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة ونقل وتوطين التكنولوجيا

