وزير الكهرباء يشهد مراسم توقيع مذكرة تفاهم مع الصين لبناء أول مصنع لإنتاج «Inverters»

توقيع مذكرة تفاهم مع الصين لبناء أول مصنع لإنتاج «Inverters».. في ختام زيارته الحالية إلى الصين، شهد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين شركة كيميت المصرية وبين شركة تبيا "TBEA" الصينية للتعاون في مجالات الطاقة المتجددة ونقل وتوطين صناعة منظومات ربط الطاقة الكهربائية على الشبكة القومية للكهرباء وإقامة أول مصنع فى مصر لإنتاج "Inverters".

الموجز ينقل التفاصيل، وقام بالتوقيع المهندس أحمد العبد رئيس شركة كيميت، وتشنغ يان (Zheng Yan)، نائب رئيس شركة TBEA والمدير العام لقطاع الأعمال الدولية.

يأتي ذلك في إطار توجه الدولة نحو حلول الطاقة النظيفة، والاعتماد عليها فى مزيج الطاقة، وفى ضوء الشراكة والتعاون مع الجانب الصيني لتوطين صناعة المهمات الكهربائية، وبطاريات تخزين الطاقة، واستخدام التكنولوجيا الحديثة فى دعم وتطوير الشبكة، وزيادة قدرتها على استيعاب القدرات الإضافية من الطاقات المتجددة، وضمان استدامة إمدادات الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح فى مزيج الطاقة لتأمين استقرار الشبكة الموحدة.

زيارة وزير الكهرباء إلى الصين

التقى الدكتور محمود عصمت، وهوانغ هانجيه (Huang Hanjie) رئيس مجلس إدارة شركة تبيا، وتم عقد اجتماعا بحضور المهندس عادل الحريرى، العضو المتفرع للدراسات والتخطيط بالشركة المصرية لنقل الكهرباء، ومسئولي شركة العبد، وذلك لدعم التعاون والشراكة بين الجانبين المصرى والصيني، والإسراع فى إنشاء المصانع ونقل التكنولوجيا، وبرامج التدريب وبناء القدرات، فى إطار خطة الدولة لدعم وتعميق التصنيع المحلي، وتوطين الصناعة.

وتم استعراض عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتأمين متطلبات الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للطاقة من الصناعة الوطنية فى ظل المشروعات العملاقة الذى يجرى العمل عليها، سواء لدعم الشبكة، أو فى إطار مشروعات الربط الكهربائي مع أوروبا.

وعقب الاجتماع، اصطحب رئيس الشركة الصينية، الدكتور عصمت فى جولة ميدانية داخل الشركة، تضمنت شرحا مفصلا حول مجالات العمل المتنوعة، وعدد الشركات التابعة، والمصانع، وعمل الشركة فى العديد من الدول حول العالم، والتنوع والتكامل بين مجالات التصنيع والتكنولوجيا الحديثة التى تمتلكها فى مجال صناعة المهمات الكهربائية.

أكد الدكتور محمود عصمت أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة يواصل العمل في إطار خطة متكاملة لنقل التكنولوجيا، وتوطين الصناعة، وذلك بالشراكة والتعاون مع القطاع الخاص، مشيرا أن الدولة توفر كافة أوجه الدعم الممكنة لتشجيع القطاع الخاص، والعمل على زيادة مشاركته والاعتماد عليه من خلال الشراكات الناجحة فى مجالات توطين الصناعة، وتعزيز الرؤية الخاصة بتعظيم العوائد من المواد الخام من خلال الصناعات التحويلية، وكذلك تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة منخفضة الكربون.

وأشار إلى حرص الوزارة على دعم وتعزيز تبادل الخبرات مع الدول المتقدمة، مرحبا بالتعاون مع الشركاء الصينيين في ضوء الشراكة القوية بين البلدين، موضحا أن هذه الزيارة كانت فى إطار توجه الدولة لتوطين صناعة المهمات الكهربائية ونقل التكنولوجيا الحديثة ودعم وتطوير الشبكة الكهربائية وتشجيع ومساندة القطاع الخاص لمواصلة الدور المنوط به فى كافة المجالات، سيما توطين صناعة المهمات الكهربائية

