ماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك ليوم الاحد 18-1-2026؟

يهتم عدد كبير من القراء بمتابعة الأبراج يوميًا، بحثًا عن لمحة سريعة لما قد يحمله لهم اليوم من فرص وتحديات، سواء في العمل أو الحياة الشخصية والعاطفية.

وفي هذا السياق، يقدم موقع «الموجز» نشرة فلكية متكاملة لجميع الأبراج، تتضمن أبرز المؤشرات العامة على الصعيد المهني والعاطفي والصحي، لمساعدة القراء على التخطيط ليومهم واتخاذ القرارات بشكل أفضل.



توقعات الأبراج الفلكيه ليوم الاحد

يستهل هذا الأسبوع بحركة ونشاط، حيث تحمل الأبراج لكل مولود توقعات يومية توازن بين الفرص والتحديات. إليك أبرز التنبؤات:

الحمل

بداية أسبوع نشيطة وحافلة بالمهام، لكن حاول تجنب الصدامات والمواقف المتوترة للحفاظ على طاقتك الإيجابية.

الثور

يتميز اليوم بالاستقرار المالي نسبيًا وتحسن واضح بالمزاج، ما يجعلك أكثر قدرة على التخطيط لمستقبلك.

الجوزاء

يوم مناسب للقاءات والمقابلات المهمة، وكذلك لإجراء الاتصالات التي قد تفتح أمامك فرص جديدة على الصعيد العملي والشخصي.

السرطان

أخبار عائلية سعيدة ترفع من معنوياتك، وتمنحك شعورًا بالدفء والاستقرار داخل محيطك الأقرب.

الأسد

تقدم ملموس في مشروع مهم كنت تعمل عليه، فاستغل هذا اليوم لتسريع خطواتك نحو النجاح وتحقيق النتائج المرجوة.

العذراء

اليوم يتطلب منك مراقبة النفقات بدقة، مع توخي الحذر قبل أي قرار مالي لضمان استقرار ميزانيتك.



الميزان

توافق عاطفي ملموس اليوم، ودعم من الشريك يعزز من شعورك بالأمان والارتباط.

العقرب

قرارات مصيرية تحتاج إلى التروّي والصبر قبل اتخاذ أي خطوة قد تؤثر على حياتك المهنية أو الشخصية.

القوس

حظوظ جيدة في العمل، قد تتيح لك تحقيق تقدم ملموس في مهامك الحالية أو مشروع جديد.

الجدي

نجاح بعد صبر طويل، فاليوم يحمل ثمار جهودك السابقة ويعطيك دفعة قوية للأمام.

الدلو

توتر عاطفي مؤقت قد يطرأ اليوم، لكن الهدوء والحوار يساعدانك على تخطي أي أزمة بسهولة.

الحوت

إبداع وتألق فني في أوجه، استغل اليوم لإبراز مواهبك ومشاركتها مع الآخرين، فقد تفتح أمامك أبوابًا جديدة.



طريقة معرفة برجك الفلكي :

تتألف الأبراج الفلكية من اثني عشر برجًا، ولكل برج تاريخ ميلاد محدد يميزه بصفات وشخصية وسلوك حياة مختلفة. تتأثر هذه الأبراج بحركة الكواكب، حيث يؤثر كل كوكب على برج معين. كما يرتبط كل برج بحجر حظ خاص به. وتنقسم الأبراج إلى أربع مجموعات: الأبراج الترابية (العذراء، الثور، الجدي)، الأبراج المائية (العقرب، الحوت، السرطان)، الأبراج الهوائية (الدلو، الميزان، الجوزاء)، والأبراج النارية (الأسد، القوس، الحمل).

تواريخ ميلاد كل برج ومدى التوافق بينها والكواكب المؤثرة عليها.

تواريخ الأبراج الفلكية:

- برج الحمل: 21/3 - 19/4

- برج الثور: 20/4 - 21/5

- برج الجوزاء: 22/5 - 21/6

- برج السرطان: 22/6 - 22/7

- برج الأسد: 23/7 - 22/8

- برج العذراء: 23/8 - 22/9

- برج الميزان: 23/9 - 23/10

- برج العقرب: 24/10 - 21/11

- برج القوس: 22/11 - 21/12

- برج الجدي: 22/12 - 19/1

- برج الدلو: 20/1 - 18/2

- برج الحوت: 19/2 - 20/3.

