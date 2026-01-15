حظك اليوم الخميس 15 يناير 2026.. توقعات شاملة للأبراج مهنيًا وعاطفيًا

يحرص كثيرون على متابعة توقعات الأبراج يوميًا، بحثًا عمّا قد تحمله لهم الساعات المقبلة من إشارات على الصعيدين المهني والعاطفي، وما قد يرافقها من فرص أو تحديات.

ويواصل موقع الموجز تقديم تحديثات يومية دقيقة لتوقعات الأبراج، مصحوبة بنصائح عامة تساعد القراء على التعامل مع مجريات اليوم بروح إيجابية وتفكير متزن.

ويبقى التأكيد دائمًا أن هذه التوقعات تأتي في إطار الترفيه والاطلاع فقط، بينما يظل المستقبل بيد الله وحده.



توقعات الأبراج اليوم



تشير حركة الكواكب إلى دعم واضح لاتخاذ قرارات مهنية مهمة، مع تعزيز مهارات التواصل وبناء العلاقات الإيجابية مع المحيطين.



♈ برج الحمل

مهنيًا: نجاح ملحوظ، لكن يُنصح بعدم التسرع في تقييم النتائج.

عاطفيًا: تفاهم متبادل وحوار مثمر مع الشريك.

♉ برج الثور

مهنيًا: مكافأة أو ربح مالي بسيط يعزز شعورك بالأمان.

عاطفيًا: استقرار ودفء في العلاقة.

♊ برج الجوزاء

مهنيًا: تعاون ناجح مع الزملاء يسرّع وتيرة الإنجاز.

عاطفيًا: انسجام واضح ورغبة متبادلة في التواصل.

♋ برج السرطان

مهنيًا: راحة نفسية بعد فترة من الضغوط.

عاطفيًا: هدوء واستقرار داخل الأسرة.

♌ برج الأسد

مهنيًا: فرصة قيادية أو نجاح لافت في العمل.

عاطفيًا: دعم ومشاركة إيجابية من الشريك.

♍ برج العذراء

مهنيًا: تحسن في الصحة والطاقة يعزز التركيز.

عاطفيًا: أوقات هادئة ومريحة مع الحبيب.

♎ برج الميزان

مهنيًا: توازن وثبات مع أفكار جديدة تدفعك للأمام.

عاطفيًا: انسجام ووضوح في المشاعر.

♏ برج العقرب

مهنيًا: دعم قوي من المقربين يساعدك على تجاوز العقبات.

عاطفيًا: تحسن ملحوظ في التواصل والهدوء.



♐ برج القوس

مهنيًا: إنجاز مؤجل يرى النور مع فرصة لتعديل بعض الخطط.

عاطفيًا: رضا وسعادة مشتركة.

♑ برج الجدي

مهنيًا: تركيز ونجاح يرفع من مكانتك المهنية.

عاطفيًا: إحساس بالاستقرار والأمان.

♒ برج الدلو

مهنيًا: انفراجة مالية أو دعم مفاجئ.

عاطفيًا: تفاؤل وطاقة عاطفية إيجابية.

♓ برج الحوت

مهنيًا: توازن عام واستقرار في الأوضاع.

عاطفيًا: راحة نفسية وانسجام داخلي.



كيف تعرف برجك الفلكي؟



تنقسم الأبراج الفلكية إلى 12 برجًا، لكل منها تاريخ ميلاد وصفات شخصية مميزة، وتتأثر بحركة الكواكب المختلفة. كما تنقسم الأبراج إلى أربع مجموعات:

ترابية: الثور، العذراء، الجدي

مائية: السرطان، العقرب، الحوت

هوائية: الجوزاء، الميزان، الدلو

نارية: الحمل، الأسد، القوس



تواريخ الأبراج الفلكية



الحمل: 21/3 – 19/4

الثور: 20/4 – 21/5

الجوزاء: 22/5 – 21/6

السرطان: 22/6 – 22/7

الأسد: 23/7 – 22/8

العذراء: 23/8 – 22/9

الميزان: 23/9 – 23/10

العقرب: 24/10 – 21/11

القوس: 22/11 – 21/12

الجدي: 22/12 – 19/1

الدلو: 20/1 – 18/2

الحوت: 19/2 – 20/3

