نصائح الأبراج اليوم الخميس : تفاصيل مهنية عاطفية وصحية لمن يهتم

يحرص العديد من الأشخاص على متابعة توقعات الأبراج يومياً لمعرفة حظوظهم في مختلف جوانب الحياة، مثل العمل والصحة والعلاقات العاطفية.

لذلك، يقدم موقع "الموجز" خدمة "حظك اليوم" لجميع الأبراج ، لتتمكنوا من الاطلاع على هذه التوقعات قبل اتخاذ أي قرار.

ونؤكد أن ما نقدمه هو للتسلية والترفيه فقط، فالغيب لا يعلمه إلا الله، وتظل التوقعات مجرد تقديرات والله أعلم.

توقعات الابراج الفلكيه ليوم الخميس

♈ الحمل: فرصة جديدة تحتاج سرعة تصرف.

♉ الثور: مكاسب بسيطة لكنها مرضية.

♊ الجوزاء: لقاء مهم قد يغير بعض الخطط.

♋ السرطان: راحة نفسية وشعور بالأمان.

♌ الأسد: نجاح اجتماعي وعلاقات إيجابية.

♍ العذراء: حل مشكلة قديمة يريحك.



♎ الميزان: قرارات صائبة تعزز ثقتك بنفسك.

♏ العقرب: حظ مالي أو خبر مفرح.

♐ القوس: دعم قوي من شخص مؤثر.

♑ الجدي: إنجازات متتالية ترفع من مكانتك.

♒ الدلو: بداية مختلفة تحمل أملًا جديدًا.

♓ الحوت: طاقة إيجابية وتفكير متفائل.

طريقة معرفة برجك الفلكي :

تتألف الأبراج الفلكية من اثني عشر برجًا، ولكل برج تاريخ ميلاد محدد يميزه بصفات وشخصية وسلوك حياة مختلفة. تتأثر هذه الأبراج بحركة الكواكب، حيث يؤثر كل كوكب على برج معين. كما يرتبط كل برج بحجر حظ خاص به. وتنقسم الأبراج إلى أربع مجموعات: الأبراج الترابية (العذراء، الثور، الجدي)، الأبراج المائية (العقرب، الحوت، السرطان)، الأبراج الهوائية (الدلو، الميزان، الجوزاء)، والأبراج النارية (الأسد، القوس، الحمل).

تواريخ ميلاد كل برج ومدى التوافق بينها والكواكب المؤثرة عليها.

تواريخ الأبراج الفلكية:

- برج الحمل: 21/3 - 19/4

- برج الثور: 20/4 - 21/5

- برج الجوزاء: 22/5 - 21/6

- برج السرطان: 22/6 - 22/7

- برج الأسد: 23/7 - 22/8

- برج العذراء: 23/8 - 22/9

- برج الميزان: 23/9 - 23/10

- برج العقرب: 24/10 - 21/11

- برج القوس: 22/11 - 21/12

- برج الجدي: 22/12 - 19/1

- برج الدلو: 20/1 - 18/2

- برج الحوت: 19/2 - 20/3.



