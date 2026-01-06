النهار يختفي لدقائق..العالم على موعد مع أطول كسوف شمسي كلي في القرن

حدث فلكي نادر يترقبه العالم ، على بُعد أقل من عامين، يستعد العالم لمتابعة واحد من أعظم الأحداث الفلكية في هذا القرن، حيث يشهد كوكب الأرض أطول كسوف شمسي كلي، في ظاهرة نادرة سيختفي خلالها ضوء الشمس تمامًا، ليتحول النهار إلى ليل لبضع دقائق تخطف الأنفاس.

موعد الكسوف الكلي المرتقب

ووفقًا للحسابات الفلكية، سيقع هذا الكسوف الاستثنائي يوم 2 أغسطس 2027، عندما يمر القمر مباشرة بين الأرض والشمس، فيحجب قرصها بالكامل ويخلق مشهدًا كونيًا مهيبًا.



مسار الظلام يمر بمناطق مكتظة بالسكان



ويمتد مسار الكسوف الكلي عبر مناطق واسعة مأهولة بالسكان، تشمل أجزاء من شمال إفريقيا وأوروبا وشبه الجزيرة العربية، ما يمنح ملايين الأشخاص فرصة مشاهدة هذا العرض الطبيعي الفريد مباشرة، بحسب ما أورده موقع ecoportal.

مليارات البشر على موعد مع المشهد

وتشير التقديرات إلى أن نحو 88.9 مليون شخص سيتمكنون من رؤية الكسوف الكلي، بينما يشاهد الكسوف الجزئي قرابة 931 ألف شخص، في حين يتابع أكثر من 4.6 مليارات إنسان مراحل مختلفة من الظاهرة حول العالم، سواء بالعين المجردة باستخدام وسائل آمنة أو عبر البثوث المباشرة والتطبيقات المتخصصة.

فرصة ذهبية للعلماء والباحثين

ويمثل هذا الحدث الفلكي فرصة نادرة للعلماء لإجراء أبحاث متقدمة حول الشمس والغلاف الجوي الخارجي لها، المعروف بالهالة الشمسية، ودراسة تأثيرات الظواهر الشمسية على كوكب الأرض.

تحذيرات صارمة لحماية العين

ورغم الإثارة المصاحبة للحدث، يحذر الخبراء من النظر المباشر إلى الشمس أثناء الكسوف دون وسائل حماية معتمدة، لما قد يسببه من تلف دائم في شبكية العين أو ما يُعرف بـ«عمى الكسوف». ويوصي المتخصصون باستخدام نظارات خاصة مزودة بفلتر شمسي معتمد دوليًا، أو اللجوء إلى طرق الرصد غير المباشر مثل الإسقاط الثقبي.

تفاصيل فلكية وفق وكالة ناسا

وذكرت وكالة الفضاء الأمريكية «ناسا» أن ظل القمر سيعبر في 2 أغسطس 2027 أجزاء من أوروبا وشمال إفريقيا والشرق الأوسط، ليحجب الشمس كليًا لمدة تصل إلى 6 دقائق و22 ثانية، ليكون أطول كسوف شمسي كلي يُشاهد على اليابسة خلال هذا القرن، وسيكون مرئيًا في دول عدة من بينها إسبانيا والمغرب والجزائر وتونس وليبيا ومصر.

مقارنة بكسوف 2024

ويُبرز هذا الحدث ندرته عند مقارنته بكسوف 8 أبريل 2024 الذي شهدته أمريكا الشمالية، والذي استمر لنحو 4 دقائق و28 ثانية فقط.

ما هو الكسوف الكلي للشمس؟

يحدث الكسوف الكلي عندما يمر القمر بين الأرض والشمس فيحجب ضوءها بالكامل ضمن مسار محدد، ما يؤدي إلى تعتيم السماء مؤقتًا وظهور الهالة الشمسية في مشهد يخطف الأبصار.

كسوفات تسبق الحدث التاريخي

ومن المقرر أن يشهد العالم عدة كسوفات قبل كسوف 2027، أبرزها:

17 فبراير 2026: كسوف حلقي يُرى في القارة القطبية الجنوبية وكسوف جزئي في مناطق أخرى.

12 أغسطس 2026: كسوف كلي يُشاهد في جرينلاند وآيسلندا وإسبانيا وروسيا وأجزاء من البرتغال.

2 أغسطس 2027: الكسوف الكلي الأطول والأكثر ترقبًا في القرن.

تجربة لا تتكرر كثيرًا

ويُعد هذا الحدث الفلكي النادر تجربة بصرية وعلمية استثنائية، وفرصة فريدة لعشاق الفلك والعلماء والملايين حول العالم لمشاهدة الطبيعة في واحدة من أروع صورها الكونية.

