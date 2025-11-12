القمر يبتعد عن الأرض .. ظاهرة فلكية نادرة هذا الشهر

يشهد العالم يوم 20 نوفمبر 2025 حدثًا فلكيًا نادرًا يتمثل في ابتعاد القمر الجديد عن الأرض إلى أقصى مسافة له منذ نحو عقدين، وفقًا لموقع TimeAndDate المتخصص في الظواهر الفلكية والحسابات الزمنية.

- أبعد مسافة للقمر الجديد خلال عقود

تشير البيانات إلى أن القمر سيبتعد عن الأرض لمسافة 406,681 كيلومترًا، وهي المسافة الأكبر التي يصل إليها القمر خلال طور المحاق (القمر الجديد) حتى 1 ديسمبر 2043، حين من المتوقع أن يبلغ 406,699 كيلومترًا تقريبًا.

ويُعد هذا الحدث ثالث أبعد اقتران للقمر الجديد في القرن الحالي بعد ما حدث في مارس 2002، بينما يُتوقع أن تكون أبعد مسافة في فبراير 2125.

- مدار بيضوي ومسافات متغيرة

يدور القمر حول الأرض في مدار بيضوي الشكل، ما يجعل المسافة بينهما متغيرة باستمرار. تصل المسافة إلى أدنى مستوياتها عند الحضيض (Perigee)، بينما تبلغ أقصاها عند الأوج (Apogee).

الحضيض: بين 356,355 و370,399 كيلومترًا

الأوج: بين 404,042 و406,725 كيلومترًا

هذا التغير في المسافات يفسر ظواهر مثل القمر العملاق (Supermoon) عندما يكون البدر قريبًا من الأرض، والقمر الصغير (Micromoon) عندما يكون أبعد نقطة عن الأرض.

- التوقيت الدقيق للظاهرة

قال عالم الفلك غراهام جونز: "سيصل القمر إلى أبعد مسافة عن الأرض يوم 20 نوفمبر عند الساعة 02:46 بالتوقيت العالمي، أي قبل حوالي أربع ساعات من لحظة حدوث القمر الجديد."

- أبعد نقطة على سطح الأرض عن القمر

خلال هذا الحدث، ستكون أبعد نقطة على سطح الأرض عن القمر فوق المحيط الأطلسي الشمالي، جنوب شرق برمودا، مقابل أستراليا الغربية تقريبًا على الجانب الآخر من الكرة الأرضية.

وستصل المسافة بين سطح الأرض والقمر في تلك النقطة إلى نحو 411,300 كيلومتر، وهي أقصى مسافة ممكنة خلال العام. ويشير الحساب إلى أن أبعد بدر متوقع سيكون في 27 يناير 2032.

- أهمية علمية رغم عدم الرؤية

رغم أن القمر الجديد غير مرئي بالعين المجردة لوجوده بين الأرض والشمس، إلا أن هذا الحدث الفلكي يحمل أهمية علمية كبيرة، إذ يعكس ديناميكية حركة القمر وتأثيرها على الأرض، ويشكل فرصة لفهم تطور مدارات الأجرام السماوية بدقة أكبر.

