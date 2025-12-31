هل غدًا الخميس إجازة رسمية للموظفين والطلاب؟.. حقيقة عطلة رأس السنة الميلادية

مع اقتراب نهاية عام 2025 وبداية العام الميلادي الجديد 2026، تتزايد معدلات البحث بين المواطنين حول الإجازات الرسمية في مصر، خاصة مع رغبة الموظفين والطلاب في معرفة ما إذا كان يوم الخميس 1 يناير 2026 إجازة رسمية أم لا، في ظل انتشار تساؤلات تتعلق بتنظيم العمل، والسفر، وترتيب الالتزامات الأسرية والمهنية، ويرصد الموجز التفاصيل.

هل الخميس 1 يناير 2026 إجازة رسمية في مصر؟

بحسب أجندة مجلس الوزراء للإجازات الرسمية، فإن رأس السنة الميلادية 2026 لا يُعد إجازة رسمية في مصر، حيث لم يصدر أي قرار حكومي باعتباره عطلة مدفوعة الأجر للعاملين في الجهاز الإداري للدولة أو القطاع الخاص، ولا يشمل طلاب المدارس والجامعات.

وبالتالي، فإن العمل مستمر بشكل طبيعي يوم الخميس 1 يناير 2026 في المصالح الحكومية والمؤسسات التعليمية، باستثناء ما قد يصدر من قرارات خاصة ببعض الجهات.

إجازة البنوك الخميس.. ما القصة؟

رغم عدم اعتبار رأس السنة الميلادية إجازة رسمية عامة، فإن البنك المركزي المصري أعلن تعطيل العمل بالبنوك العاملة في مصر يوم الخميس 1 يناير 2026، وذلك بمناسبة انتهاء السنة المالية للبنوك في 31 ديسمبر 2025.

وأوضح البنك المركزي في بيان رسمي أن:

تعطيل العمل بالبنوك يقتصر على يوم الخميس فقط

تستأنف البنوك نشاطها الطبيعي صباح الأحد 4 يناير 2026

ويُذكر أن هذا القرار لا ينطبق على باقي القطاعات، بل يخص البنوك فقط.

أول إجازة رسمية في عام 2026

وفق الأجندة الرسمية المعتمدة، فإن أول إجازة رسمية في عام 2026 ستكون:

الأربعاء 7 يناير 2026 بمناسبة عيد الميلاد المجيد

وتُعد هذه المناسبة عطلة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الدولة والقطاع الخاص، وكذلك للطلاب.

الإجازات الرسمية في يناير 2026

يشهد شهر يناير 2026 مناسبتين رسميتين بارزتين، وهما:

7 يناير (الأربعاء): عيد الميلاد المجيد

عيد الميلاد المجيد 25 يناير (الأحد): عيد الشرطة وذكرى ثورة 25 يناير

وهما من الإجازات التي يحصل خلالها المواطنون على عطلة رسمية شاملة.

جدول الإجازات الرسمية في مصر 2026

تشمل الإجازات الرسمية في 2026 عددًا من المناسبات الدينية والوطنية، أبرزها:

عيد الفطر المبارك

عيد الأضحى

رأس السنة الهجرية

المولد النبوي الشريف

شم النسيم

عيد تحرير سيناء

عيد العمال

ذكرى ثورتي 30 يونيو و23 يوليو

عيد القوات المسلحة (6 أكتوبر)

ويجوز للحكومة ترحيل بعض الإجازات التي تأتي في منتصف الأسبوع إلى يوم الخميس، وفقًا لما تقرره رئاسة مجلس الوزراء.

عدد أيام الإجازات الرسمية في 2026

بحسب التقديرات الرسمية، يبلغ عدد الإجازات الرسمية في مصر خلال عام 2026 نحو 18 يومًا، يحصل عليها العاملون في القطاعين الحكومي والخاص، إضافة إلى طلاب المدارس والجامعات، دون احتساب العطلات الأسبوعية.

الإجازات الرسمية.. فرصة للراحة وتنظيم الحياة

تمثل الإجازات الرسمية فرصة حقيقية لتحقيق التوازن بين العمل والحياة الشخصية، سواء من خلال التخطيط للسفر، أو قضاء الوقت مع الأسرة، أو الحصول على قدر من الراحة بعد فترات العمل المتواصلة، مع استمرار ترقب المواطنين لأي قرارات جديدة بشأن ترحيل الإجازات.