سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 31 ديسمبر في سوق مواد البناء

يشهد سعر الحديد والأسمنت اليوم حالة من الاهتمام الواسع من جانب المواطنين والمقاولين، مع استمرار التقلبات في سوق مواد البناء بمصر، تزامنًا مع متابعة تطورات الأسعار بشكل يومي، خاصة مع اقتراب نهاية عام 2025 وبداية موسم إنشائي جديد، ويرصد الموجز التفاصيل.

وتزايدت معدلات البحث عبر محرك «جوجل» عن سعر طن الحديد وسعر طن الأسمنت اليوم الأربعاء 31 ديسمبر 2025، في ظل تفاوت الأسعار بين الشركات المنتجة، وتأثر السوق بعوامل العرض والطلب وتكاليف الإنتاج والنقل.

وبحسب بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء، جاءت أسعار الحديد والأسمنت اليوم متفاوتة بين انخفاض محدود في أسعار بعض أنواع الحديد، واستقرار نسبي في أسعار الأسمنت، مع تسجيل بعض الزيادات الطفيفة.

أسعار الحديد اليوم الأربعاء 31 ديسمبر 2025

سجلت أسعار الحديد في السوق المصرية تباينًا ملحوظًا بين الشركات، حيث انخفض متوسط الأسعار لدى بعض المصانع، بينما استقرت أسعار أخرى دون تغيير كبير، وجاءت كالتالي:

متوسط سعر طن الحديد الاستثماري بلغ نحو 36,288 جنيهًا ، مسجلًا تراجعًا قدره 312 جنيهًا مقارنة بأسعار أمس.

بلغ نحو ، مسجلًا تراجعًا قدره مقارنة بأسعار أمس. سعر طن حديد عز سجل نحو 37,467 جنيهًا ، بانخفاض قدره 506 جنيهات .

سجل نحو ، بانخفاض قدره . سعر طن حديد المراكبي وصل إلى حوالي 37,500 جنيه .

وصل إلى حوالي . سعر طن حديد بشاي بلغ نحو 38,500 جنيه .

بلغ نحو . سعر طن حديد العشري سجل حوالي 36,200 جنيه .

سجل حوالي . سعر طن حديد المصريين وصل إلى 38,000 جنيه.

ويُرجع خبراء السوق هذا التراجع المحدود إلى هدوء نسبي في الطلب، إلى جانب محاولات المصانع الحفاظ على استقرار السوق قبل بداية عام جديد.

أسعار الأسمنت اليوم الأربعاء 31 ديسمبر 2025 في مصر

على صعيد آخر، جاءت أسعار الأسمنت اليوم مستقرة نسبيًا، مع تسجيل ارتفاع طفيف في بعض الأنواع، خاصة الأسمنت الرمادي، وجاءت الأسعار كالتالي:

سعر طن الأسمنت الرمادي بلغ نحو 4,064 جنيهًا ، مسجلًا ارتفاعًا قدره 54 جنيهًا .

بلغ نحو ، مسجلًا ارتفاعًا قدره . سعر طن أسمنت السويدي سجل حوالي 3,650 جنيهًا .

سجل حوالي . سعر طن أسمنت الفهد بلغ نحو 3,350 جنيهًا .

بلغ نحو . سعر طن أسمنت السويس سجل حوالي 3,450 جنيهًا.

ويُعد الأسمنت من المواد الأساسية في قطاع التشييد والبناء، ويؤثر استقراره بشكل مباشر على تكلفة المشروعات السكنية والإنشائية.

توقعات أسعار الحديد والأسمنت خلال الفترة المقبلة

يتوقع عدد من المتعاملين في سوق مواد البناء أن تشهد الأسعار حالة من الاستقرار النسبي خلال الأيام الأولى من عام 2026، مع احتمالات حدوث تحركات طفيفة صعودًا أو هبوطًا، وفقًا لتطورات أسعار الطاقة والمواد الخام عالميًا.

كما تلعب قرارات الدولة المتعلقة بدعم الصناعة المحلية وتوفير المواد الخام دورًا مهمًا في ضبط الأسعار، خاصة مع استمرار جهود الحكومة لمتابعة الأسواق ومنع الممارسات الاحتكارية.

نصيحة للمستهلكين والمقاولين

ينصح خبراء السوق المواطنين والمقاولين بمتابعة أسعار الحديد والأسمنت يوميًا قبل اتخاذ قرارات الشراء، خاصة في ظل التغيرات السريعة التي يشهدها السوق، مع المقارنة بين أسعار الشركات المختلفة لاختيار الأنسب من حيث السعر والجودة.