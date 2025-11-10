ستة أعراض مستمرة ثلاثة أسابيع تستدعي فحص السرطان فورًا

حذر أطباء متخصصون من تجاهل ستة أعراض صحية قد تشير إلى الإصابة بالسرطان، خاصة مع ارتفاع معدلات الإصابة بين الشباب دون سن الخمسين.

وأكد الخبراء أن استمرار أي من هذه الأعراض لأكثر من ثلاثة أسابيع يستدعي الفحص الطبي الفوري لاتخاذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب.

1. السعال المستمر

يعد السعال من الأعراض الشائعة خلال موسم الشتاء بسبب نزلات البرد والإنفلونزا، لكنه يصبح مدعاة للقلق إذا استمر أكثر من ثلاثة أسابيع.

وأكد الدكتور أنتوني كينكليف، المستشار الطبي في مؤسسة ماكميلان للسرطان، أن السعال المزمن لا يقتصر على المدخنين فقط، فغير المدخنين معرضون أيضًا لخطر الإصابة بسرطان الرئة، ويجب تقييم أي سعال مستمر بدقة.

2. الكتل الجديدة أو المتغيرة

رصد الكتل في الجسم قد يكون شائعًا وغالبًا ما تكون حميدة، لكن الكتل التي تستمر لأكثر من أسبوعين، أو تكبر في الحجم، أو تكون صلبة ومؤلمة، تحتاج إلى فحص عاجل.

ويشمل ذلك الكتل في الثديين أو الخصيتين، أو التورم في الرقبة أو الإبطين، والتي قد تكون مؤشراً مبكرًا على سرطان محتمل.

3. التغيرات الجلدية غير المعتادة

أي تغير في لون الجلد، شكل الشامات، أو حواف الآفات الجلدية يحتاج إلى انتباه فوري.

وأوضح كينكليف أن التغير في تناسق اللون، عدم وضوح الحواف، أو نمو الآفات الجلدية كلها علامات تستدعي الفحص المبكر، خاصة فيما يتعلق بسرطان الجلد الذي يزيد الكشف المبكر عنه فرص الشفاء بشكل كبير.

4. النزيف غير المبرر

أي نزيف يحدث دون سبب واضح، سواء من المستقيم، أو أثناء السعال، أو في البول، أو حتى كدمات تظهر من دون إصابة، يجب تقييمه طبيًا.

وأضاف كينكليف أن النزيف المهبلي غير المعتاد، أو ما بعد انقطاع الطمث، أو وجود الدم في البراز، كلها إشارات تحذيرية لا يجب تجاهلها.

5. تغيرات عادات الأمعاء

الإسهال المستمر أكثر من ثلاثة أسابيع، التغير في قوام البراز، ظهور الدم مع البراز، أو الإمساك غير المبرر، كلها مؤشرات تستدعي الفحص الطبي.

وأشار كينكليف إلى أن حتى التغيرات البسيطة التي تستمر لفترة طويلة تحتاج إلى تقييم دقيق لتجنب المضاعفات المحتملة.

6. فقدان الوزن غير المخطط له

فقدان الوزن دون اتباع نظام غذائي أو ممارسة نشاط بدني يعد علامة تحذيرية مهمة، حيث يمكن أن يكون مؤشرًا على عدة أنواع من السرطان أو أمراض أخرى تتطلب التشخيص المبكر.

نصيحة الخبراء

يختم كينكليف نصيحته: "لا تدع الخوف يمنعك من الفحص، فمعظم هذه الأعراض لا تشير بالضرورة إلى السرطان، لكن الاطمئنان أفضل من الندم. الكشف المبكر ينقذ الأرواح ويزيد فرص العلاج الناجح بشكل كبير".

