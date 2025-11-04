خلع المعاطف قبل القيادة.. نصائح الخبراء لتدفئة آمنة ومريحة في الشتاء

مع اقتراب فصل الشتاء، تصبح لحظة دخول السيارة في الصباح البارد تجربة غير مريحة، خاصة إذا كانت المركبة متوقفة في الخارج لساعات طويلة.

وبينما يبدو تشغيل السخان بأقصى درجة أمرًا مغريًا، يحذر الخبراء من أن ذلك قد يسبب شعورًا بالاختناق داخل المقصورة ويفقد الجسم توازنه الحراري.



- درجة الحرارة المثالية أثناء القيادة

بحسب صحيفة ديلي ميل، ينصح الخبراء بضبط درجة حرارة السيارة بين 19 و22 درجة مئوية، وهي درجة تمنح إحساسًا بالدفء دون التسبب بالنعاس أو التعب.



ويقول الخبير التقني "غريغ كارتر" إن هذه الدرجة “مماثلة لحرارة المنزل، فلا تستدعي ارتداء طبقات إضافية من الملابس ولا تسبب إحساسًا مزعجًا بالحرارة.”

كما أشار إلى أن المقاعد المدفأة وسيلة فعالة

لتدفئة الجسم بسرعة حتى تصل المقصورة إلى درجة الحرارة المثالية.



- دراسات تؤكد التوازن الحراري داخل المركبة

أظهرت دراسة لشركة Genesis Motors، شملت أكثر من 14 ألف سائق، أن 22 درجة مئوية هي الدرجة المفضلة لدى أغلب السائقين والركاب، ما يجعلها معيارًا مثاليًا للراحة أثناء القيادة.



- أفضل طريقة لتسخين السيارة

يشير خبراء السلامة إلى أن تشغيل المحرك لفترات طويلة أثناء التوقف لا يُعد الحل الأفضل لتدفئة السيارة.

ووفقًا لتقارير Consumer Reports، فإن الطريقة الصحيحة هي قيادة السيارة لبضع دقائق بهدوء، مما يساعد على تسخين المحرك بسرعة وكفاءة.

كما تنصح شركة Aceable بعدم تشغيل المروحة فور تشغيل السخان، لأن الهواء البارد قد يندفع مباشرة نحو الوجه، مسببًا انزعاجًا مؤقتًا.

ويُفضل انتظار دقيقة أو دقيقتين قبل تشغيل المروحة، ثم توجيه فتحات الهواء نحو الصدر لتدفئة الجسم تدريجيًا، وبعد ذلك نحو القدمين.



- تحذير من تسخين السيارة في الأماكن المغلقة

حذرت التوصيات من تشغيل المحرك داخل مرآب مغلق، لما قد يسببه من تراكم غاز أول أكسيد الكربون السام، وهو غاز عديم اللون والرائحة يمكن أن يؤدي إلى التسمم أو الوفاة عند استنشاقه بكميات كبيرة.



- لماذا يجب خلع المعطف قبل القيادة؟

أكد خبراء السلامة أن ارتداء المعاطف الثقيلة أثناء القيادة يُضعف من فاعلية حزام الأمان، ويقلل من التحكم في المقعد والمقود.

كما أن محاولة خلع المعطف بعد تدفئة السيارة قد تشتت انتباه السائق وتزيد من خطر الحوادث، بالإضافة إلى أن التغير المفاجئ في درجات الحرارة قد يؤثر سلبًا على الدورة الدموية.



- خلاصة التوصيات

القيادة في الشتاء تتطلب توازناً بين الراحة والسلامة.

باتباع الخطوات الصحيحة في تسخين السيارة، وضبط الحرارة المثالية بين 19 و22 درجة مئوية، وخلع المعاطف الثقيلة قبل القيادة، يمكن ضمان رحلة أكثر أمانًا ودفئًا لجميع الركاب.

اقرأ أيضًا:

زبدة الفول السوداني للريجيم: فوائد مذهلة تدعم فقدان الوزن

فوائد وأضرار تناول الفول السوداني.. يحافظ على صحة القلب ويجب تناوله بحذر