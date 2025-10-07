دراسة تكشف ذكاءً خارقًا لنحل العسل وقدرته المذهلة على التواصل والإدراك

كشفت دراسة علمية حديثة أن "رقصة الاهتزاز" الشهيرة التي يؤديها نحل العسل، ليست مجرد وسيلة بسيطة لإرشاد أفراد السرب إلى مصادر الغذاء، بل تمثل شكلاً متقدماً من التواصل يحمل معلومات مكانية دقيقة تتعلق بالاتجاه والمسافة والعوائق المحتملة في الطريق ،وفيما يلى يعرض موقع الموجز التفاصيل.

تفاصيل الدراسة وأدوات البحث

الدراسة التي نُشرت في مجلة Current Biology أجراها فريق من الباحثين استخدموا تقنيات حديثة مثل الرادار التوافقي لتتبع مسارات الطيران بدقة، بهدف فهم الطريقة التي يدمج بها النحل ذاكرته المكانية مع المعلومات المستخلصة من الرقصة.

وأظهرت النتائج أن هذه الرقصة تمثل نظامًا تواصليًا متعدد الأبعاد، يتجاوز مجرد تحديد الاتجاه إلى تقديم خريطة إدراكية متكاملة لمسار الرحلة.

تجارب ميدانية تكشف عن قدرات إدراكية مذهلة

قام الباحثون بتدريب مجموعة من النحل على زيارة مغذٍّ يحتوي على محلول سكري شمال الخلية، ثم أطلقوه من ثلاثة مواقع مختلفة لمراقبة سلوكهم أثناء الطيران.

وأظهرت التجارب أن النحل الذي شاهد الرقصة لم يتبع فقط الاتجاهات التي تم توصيلها إليه، بل دمجها مع معارفه السابقة عن علامات البيئة المحيطة، مما يعكس قدرة إدراكية متقدمة في معالجة المعلومات.

ذاكرة مكانية وتوقعات ذكية

أوضحت الأكاديمية الصينية للعلوم أن النحل حين يفقد المعالم المألوفة على الطريق يصبح سلوكه أكثر استكشافًا، إذ يطير لمسافات أطول وبمسارات أقل انتظامًا.

ويشير ذلك إلى أن النحل يُكوّن توقعات مسبقة لما سيواجهه في الرحلة، وهي سمة كانت تُنسب سابقًا فقط إلى كائنات ذات أدمغة أكبر وأكثر تطورًا.

خريطة إدراكية تشبه أدمغة الثدييات

أكد الباحثون أن النحل يدمج المعلومات الاتجاهية التي تنقلها الرقصة ضمن تمثيل مكاني شامل يبنيه من خبراته السابقة، داخل إطار مرجعي مشترك يمكّنه من فهم الطريق بطريقة مشابهة لما يفعله البشر عند استخدام الخرائط الذهنية.

ووصف الفريق هذا النظام بأنه يعتمد على "خريطة إدراكية" (Cognitive Map) تشبه تلك التي يستخدمها علماء الأعصاب لوصف الوعي المكاني لدى الثدييات.

آفاق جديدة لفهم ذكاء الحشرات

قال الباحث الرئيسي في الدراسة إن النتائج "تكشف عن مستوى غير مسبوق من التعقيد الإدراكي في تواصل نحل العسل"، مؤكداً أن النحل لا يتبع الرقصة بشكل أعمى، بل يستخدمها كجزء من نظام ذكي للملاحة قائم على الذاكرة والخبرة السابقة.

وتُبرز هذه النتائج أن قدرات نحل العسل الذهنية تفوق بكثير ما كان يُعتقد، ما قد يُعيد صياغة فهمنا لطبيعة الإدراك والتواصل في عالم الحشرات.

فوائد عسل النحل

1. تقوية المناعة ومقاومة البكتيريا والفيروسات.

2. تحسين الهضم وعلاج اضطرابات المعدة.

3. مصدر طبيعي للطاقة لاحتوائه على سكريات سهلة الامتصاص.

4. التئام الجروح والحروق بفضل خصائصه المطهّرة.

5. تهدئة السعال والتخفيف من التهابات الحلق.

6. دعم صحة القلب وخفض الكوليسترول الضار.

7. تحسين الذاكرة والتركيز بفضل مضادات الأكسدة.

8. ترطيب البشرة ومكافحة علامات الشيخوخة.

