«حظك اليوم وتوقعات الأبراج» .. الثلاثاء 6 يناير 2026 مهنيًا وماليًا وعاطفيًا

الأبراج هي مواقع فلكية تتعلق بفترات معينة من السنة، ويُنسب لها صفات معينة للأشخاص المولودين في تلك الفترات.

رغم أن ظاهرة الأبراج قديمة، إلا أنها شهدت انتشارًا واسعًا خلال العشرين سنة الأخيرة بفضل وسائل الإعلام.

الأبراج تقدم محتوى ترفيهي يعتمد على تحليل سلوكيات المجتمعات واحتياجاتها النفسية والعاطفية، مما يضفي عليها بعدًا نفسيًا.

ونوصي المهتمين بقراءة الأبراج باعتبارها مجرد تسلية وفضول، مع التأكيد على أن علم الغيب بيد الله وحده.

ما يقدمه «الموجز» هو للتسلية والترفيه فقط، ولا يعدو كونه توقعات غير مؤكدة.



توقعات الابراج الفلكيه ليوم الثلاثاء:

♈ الحمل: تحسن واضح في الأوضاع المهنية أو الشخصية.



♉ الثور: الصبر مطلوب لتحقيق ما تسعى إليه.



♊ الجوزاء: تواصل عاطفي جيد يعيد التوازن.



♋ السرطان: لقاء عائلي يبعث الراحة في قلبك.



♌ الأسد: تجنب التسرع في القرارات.



♍ العذراء: إنجاز مؤجل يكتمل أخيرًا.



♎ الميزان: انفراجة قريبة بعد فترة ضغط.



♏ العقرب: مكاسب تدريجية نتيجة مجهود سابق.



♐ القوس: حظ مهني ودعم غير متوقع.



♑ الجدي: استقرار مالي نسبي.



♒ الدلو: قرارات جريئة لكنها مدروسة.



♓ الحوت: مزاج هادئ وشعور بالطمأنينة.

طريقة معرفة برجك الفلكي :

تتألف الأبراج الفلكية من اثني عشر برجًا، ولكل برج تاريخ ميلاد محدد يميزه بصفات وشخصية وسلوك حياة مختلفة. تتأثر هذه الأبراج بحركة الكواكب، حيث يؤثر كل كوكب على برج معين. كما يرتبط كل برج بحجر حظ خاص به. وتنقسم الأبراج إلى أربع مجموعات: الأبراج الترابية (العذراء، الثور، الجدي)، الأبراج المائية (العقرب، الحوت، السرطان)، الأبراج الهوائية (الدلو، الميزان، الجوزاء)، والأبراج النارية (الأسد، القوس، الحمل).

تواريخ ميلاد كل برج ومدى التوافق بينها والكواكب المؤثرة عليها.

تواريخ الأبراج الفلكية:

- برج الحمل: 21/3 - 19/4

- برج الثور: 20/4 - 21/5

- برج الجوزاء: 22/5 - 21/6

- برج السرطان: 22/6 - 22/7

- برج الأسد: 23/7 - 22/8

- برج العذراء: 23/8 - 22/9

- برج الميزان: 23/9 - 23/10

- برج العقرب: 24/10 - 21/11

- برج القوس: 22/11 - 21/12

- برج الجدي: 22/12 - 19/1

- برج الدلو: 20/1 - 18/2

- برج الحوت: 19/2 - 20/3.

