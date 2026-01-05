أسعار التمور في الأسواق استعدادًا لشهر رمضان المبارك 2026

إقبال متزايد على البلح مع قرب شهر رمضان

تشهد أسواق التمور والبلح في مصر حالة من النشاط الملحوظ بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان المبارك 2026، حيث يحرص المواطنون على شراء البلح باعتباره أحد المكونات الأساسية في ياميش رمضان، لما يتمتع به من قيمة غذائية وعادات مرتبطة بالإفطار الرمضاني، ويستعرض الموجز التفاصيل.

ويأتي هذا الإقبال في ظل طرح كميات متنوعة من البلح والتمور داخل سوق العبور لجملة الخضراوات والفاكهة، الذي يُعد المؤشر الأهم لأسعار السلع الغذائية في الأسواق المصرية.

أسعار البلح في سوق العبور اليوم

ترصد «فيتو» أحدث أسعار البلح اليوم في سوق العبور، والتي تختلف حسب النوع والجودة، وجاءت على النحو التالي:

سعر البلح السيوي: من 40 إلى 70 جنيهًا للكيلو.

سعر بلح ثلاجة: من 20 إلى 30 جنيهًا للكيلو.

سعر بلح شامية: من 17 إلى 45 جنيهًا للكيلو.

سعر بلح إبريمي: من 15 إلى 35 جنيهًا للكيلو.

سعر البلح بأنواعه المختلفة في سوق العبور

واصلت أسعار البلح تنوعها داخل السوق، حيث سجلت الأنواع التالية المستويات السعرية الآتية:

سعر بلح مركابي: من 17 إلى 55 جنيهًا للكيلو.

سعر بلح أبيض غزال: من 18 إلى 46 جنيهًا للكيلو.

سعر بلح عينات: من 17 إلى 45 جنيهًا للكيلو.

سعر بلح ألبان: من 18 إلى 46 جنيهًا للكيلو.

سعر بلح وردة: من 17 إلى 45 جنيهًا للكيلو.

أسعار التمور في سوق العبور استعدادًا لرمضان

أما أسعار التمور، فقد جاءت على النحو التالي، مع توافر كميات كبيرة تلبي احتياجات السوق خلال الفترة المقبلة:

سعر بلح برتموتة: من 18 إلى 58 جنيهًا للكيلو.

سعر بلح أسواني: من 16 إلى 36 جنيهًا للكيلو.

سعر بلح سكوتي: من 18 إلى 58 جنيهًا للكيلو.

سعر بلح جنديلة: من 18 إلى 58 جنيهًا للكيلو.

سعر بلح قرن غزال: من 40 إلى 80 جنيهًا للكيلو.

البلح والتمور ضمن أساسيات ياميش رمضان

يُعد البلح والتمور من السلع التي لا غنى عنها على موائد المصريين خلال شهر رمضان، لما لهما من دور في تعويض الجسم بالطاقة بعد ساعات الصيام، فضلًا عن ارتباطهما بالعادات والتقاليد الرمضانية المتوارثة.