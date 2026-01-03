حقيقة زيادة أسعار تذاكر المترو في 2026..وزارة النقل تحسم الجدل وتفاصيل الاشتراكات

أنهت وزارة النقل حالة الجدل المثارة خلال الساعات الماضية بشأن ما تردد عن رفع سعر تذكرة مترو الأنفاق من 8 إلى 10 جنيهات بدعوى عدم توافر «الفكة»، مؤكدة أن هذه الأنباء عارية تمامًا من الصحة ولا أساس لها.

لا قرارات جديدة بشأن التسعير

وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي، أنه لم يصدر أي قرار سابق أو حالي بتعديل أسعار تذاكر المترو، مشددة على أن منظومة التسعير تخضع لإجراءات دقيقة، ولا يتم تغييرها إلا بعد العرض على مجلس الوزراء والحصول على الموافقات القانونية اللازمة.

لا نية لزيادة الأسعار مستقبلًا

أكدت وزارة النقل عدم وجود أي نية مستقبلية لزيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق، موضحة أن الأسعار الحالية مستمرة دون تغيير، في إطار مراعاة البعد الاجتماعي وتخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

توافر الفكة وتعدد وسائل الدفع

وأشارت الوزارة إلى توافر «الفكة» بكميات كافية في جميع شبابيك بيع التذاكر بكافة خطوط المترو الثلاثة، إلى جانب القطار الكهربائي الخفيف «LRT»، بما يضمن سهولة الحصول على التذاكر دون معوقات.

أنظمة دفع حديثة لتيسير الخدمة

ولفتت إلى إتاحة العديد من وسائل الدفع الحديثة، من بينها الاشتراكات الشهرية والموسمية، وماكينات بيع التذاكر الآلية «TVM»، وبطاقات المحفظة الإلكترونية، وتذاكر الرحلة الواحدة، فضلًا عن الدفع الإلكتروني عبر بطاقات الفيزا، بهدف تقليل التكدس خاصة في أوقات الذروة.

الأسعار الحالية لتذاكر المترو

تختلف أسعار تذاكر مترو الأنفاق وفقًا لعدد المحطات، حيث تبدأ من 8 جنيهات حتى 9 محطات، وتصل إلى 20 جنيهًا للرحلات التي تزيد على 23 محطة.

تفاصيل اشتراكات المترو في 2026

تشمل منظومة الاشتراكات باقات شهرية وربع سنوية وسنوية، بأسعار متفاوتة حسب عدد المناطق والخطوط، بما يتيح للمواطنين اختيار النظام الأنسب لاحتياجاتهم اليومية.

خطوات استخراج اشتراك المترو

أوضحت الهيئة القومية للأنفاق إجراءات استخراج الاشتراكات للجمهور والطلبة، والتي تبدأ بالتوجه إلى مكاتب الاشتراكات بالمحطات، واستيفاء المستندات المطلوبة، مع التأكيد على أن الاشتراك شخصي ويستخدم من قبل حامله فقط.

ويأتي هذا التوضيح الرسمي في إطار حرص وزارة النقل على الشفافية، ومنع تداول الشائعات التي قد تثير البلبلة بين المواطنين.

