الهيئة القومية للأنفاق توضح حقيقة تصريحات تذاكر مترو الأنفاق

أصدرت الهيئة القومية للأنفاق بيانًا رسميًا للرد على ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تصريحات منسوبة إليها حول أسعار تذاكر مترو الأنفاق، مؤكدة أن هذه التصريحات جرى تداولها خارج سياقها الصحيح، ما تسبب في إثارة جدل غير دقيق بين المواطنين.

حقيقة ما أُثير حول أسعار تذاكر المترو

أوضحت الهيئة أن الحديث المتداول لم يتطرق من قريب أو بعيد إلى زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق، وإنما اقتصر فقط على الإشارة إلى أن بعض فئات التذاكر تقل قيمتها عن عشرة جنيهات، وهو أمر معمول به داخل منظومة المترو منذ فترة.

توضيح بشأن مشكلة الفكة داخل المترو

أكدت الهيئة أن الإشارة إلى الفئات السعرية الأقل جاءت في إطار توضيح أن التعاملات النقدية قد تشهد أحيانًا مواقف فردية مرتبطة بتوافر الفكة، وهو أمر طبيعي في أي تعامل نقدي يومي، ولا يعكس وجود أي خلل أو أزمة تشغيلية داخل مترو الأنفاق.

خطة تقليل الاعتماد على النقد وتسهيل الدفع

وشددت الهيئة القومية للأنفاق على أنها تعمل بشكل مستمر على تقليل الاعتماد على الدفع النقدي، من خلال التوسع في استخدام وسائل الدفع الإلكتروني مثل بطاقات «فيزا»، إلى جانب إتاحة الاشتراكات الشهرية، واشتراكات بعدد محدد من الرحلات، بما يوفر مرونة أكبر للركاب.

أهداف تطوير منظومة تذاكر مترو الأنفاق

وأشارت الهيئة إلى أن هذه الإجراءات تستهدف تقليل التكدس داخل المحطات، والحد من الاحتكاكات غير الضرورية بين الركاب والعاملين، فضلًا عن تحسين تجربة استخدام مترو الأنفاق، وتقديم خدمة نقل آمنة ومنظمة تليق بالمواطن المصري.

التزام الهيئة بتحسين جودة خدمة المترو

واختتمت الهيئة بيانها بالتأكيد على التزامها الكامل بتطوير منظومة تشغيل مترو الأنفاق، والاستماع إلى ملاحظات وشكاوى المواطنين، والعمل بشكل دائم على رفع مستوى الخدمة المقدمة، بما يضمن استمرارية المترو كوسيلة نقل حضارية وآمنة.