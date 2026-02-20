مواعيد صلاة العشاء والتراويح اليوم الجمعة 20 فبراير 2026 في محافظات مصر

مع انتهاء يوم الصيام في ثاني أيام شهر رمضان المبارك، تتجه أنظار المسلمين إلى أداء صلاة العشاء ثم التراويح التي تمثل إحدى أبرز الشعائر الروحانية خلال الشهر الكريم. وتختلف مواعيد صلاة العشاء من محافظة إلى أخرى وفق الموقع الجغرافي، لذلك يُنصح بالالتزام بالتوقيت المحلي لكل مدينة.



فيما يلي يستعرض الموجز مواعيد صلاة العشاء والتراويح اليوم في عدد من المحافظات المصرية:



موعد العشاء والتراويح في القاهرة



تقام صلاة العشاء والتراويح في القاهرة عند 7:05 مساءً.



موعد العشاء والتراويح في الإسكندرية



يحين موعد صلاة العشاء والتراويح في الإسكندرية عند 7:10 مساءً.



موعد العشاء والتراويح في أسوان



تقام صلاة العشاء والتراويح في أسوان عند 7:00 مساءً.



موعد العشاء والتراويح في مرسى مطروح



يحين موعد صلاة العشاء والتراويح في مرسى مطروح عند 7:21 مساءً.



موعد العشاء والتراويح في الغردقة



تقام صلاة العشاء والتراويح في الغردقة عند 6:55 مساءً.



موعد العشاء والتراويح في شرم الشيخ



يحين موعد صلاة العشاء والتراويح في شرم الشيخ عند 6:53 مساءً.



لماذا تختلف مواعيد العشاء بين المحافظات؟



يعود اختلاف التوقيت إلى فروق خطوط الطول والعرض، حيث تتقدم المحافظات الشرقية والجنوبية في التوقيت، بينما يتأخر الأذان في المدن الواقعة شمالًا وغربًا.



أجواء التراويح في رمضان



تتميز صلاة التراويح بأجواء إيمانية خاصة، إذ تمتلئ المساجد بالمصلين وتُتلى آيات القرآن في أجواء روحانية تعزز الطمأنينة والسكينة. كما تعد فرصة للتقرب إلى الله وتعزيز الروابط الاجتماعية بين أفراد المجتمع.

تظل صلاة العشاء والتراويح محطة روحانية يومية ينتظرها المسلمون خلال رمضان، لما تحمله من أجواء إيمانية تجمع بين العبادة والسكينة بعد يوم طويل من الصيام.

