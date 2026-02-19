غلق الكباريهات والبارات في رمضان: عقوبات قانونية صارمة

مع اقتراب شهر رمضان المبارك، نص قانون المحال العامة على منع فتح الملاهي الليلية "الكباريهات" والبارات خلال الشهر الكريم، مع تحديد عقوبات واضحة للمتجاوزين، ويرصد الموجز التفاصيل.

نص القانون

تنص المادة 24 من قانون المحال العامة على أن غلق المحل إداريًا يتم في الحالات التالية:

مخالفة أحكام المواد (2، 11، 12، 19، 20، 23) من القانون. ممارسة أفعال مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة. مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية. مزاولة النشاط التجاري خارج حدود الترخيص. عدم استيفاء الاشتراطات المطلوبة قانونيًا. عدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة. لعب القمار أو بيع المشروبات الروحية أو الكحولية بالمخالفة للقانون. إزعاج الجيران نتيجة النشاط التجاري. مخالفة ضوابط مزاولة النشاط الصادرة عن اللجنة المختصة.

إجراءات الغلق

في جميع الحالات ما عدا البندين (2 و7)، لا يصدر قرار الغلق إلا بعد إنذار المسؤول عن المحل بخطاب موصى عليه أو أي وسيلة تحددها اللائحة التنفيذية.

بخطاب موصى عليه أو أي وسيلة تحددها اللائحة التنفيذية. إذا لم تُتخذ إجراءات تصحيح المخالفة خلال 15 يومًا، يصدر المركز المختص قرارًا بالغلق الإداري، ويستمر حتى تصحيح المخالفة، على ألا تقل مدة الغلق عن شهر.

يعد فتح الكباريهات والبارات خلال رمضان مخالفة صريحة لقانون المحال العامة، ويعرض أصحابها لغلق إداري فوري مع عقوبات قانونية صارمة، الالتزام بالقانون يضمن مراعاة النظام العام واحترام خصوصية المجتمع خلال الشهر الكريم.