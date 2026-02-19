بولندا تحث مواطنيها على مغادرة إيران فورًا

طالب رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك جميع المواطنين البولنديين الموجودين في إيران بمغادرة البلاد على الفور، وفق ما نقلت وكالة رويترز. يأتي هذا التحذير في ظل توترات متصاعدة في المنطقة حول الملف الإيراني، ويستعرض الموجز التفاصيل.

استعدادات أمريكية لضربات محتملة ضد إيران

ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن القوات الأمريكية قد تكون جاهزة لتنفيذ ضربات محتملة ضد إيران يوم السبت المقبل، مع عدم اتخاذ الرئيس دونالد ترامب قرارًا نهائيًا بعد.

وذكرت CBS نيوز نقلاً عن مصادرها أن كبار مسؤولي الأمن القومي أبلغوا ترامب بأن الجيش مستعد لأي عملية، مع الإشارة إلى أن توقيت الضربات لم يُحدد بعد، وقد تتجاوز عطلة نهاية الأسبوع إذا انطلقت العملية.

ترامب يلوّح بإجراءات صارمة على طهران

أكد ترامب سابقًا أن الولايات المتحدة ستنتقل إلى "المرحلة الثانية" من الإجراءات في حال رفضت إيران التوصل إلى اتفاق، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات ستكون "قاسية جدًا" على طهران.

السياق الإقليمي

تأتي هذه التصريحات في وقت يرفع فيه جيش الاحتلال حالة التأهب على الحدود الشمالية، وسط قلق دولي متزايد من احتمال تصاعد التوترات العسكرية في المنطقة.