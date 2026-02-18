مواعيد صلاة التراويح في مصر 2026.. توقيتها وعدد ركعاتها وفضلها في أول ليالي رمضان

يبحث ملايين المسلمين عن مواعيد صلاة التراويح في مصر 2026 مع إعلان أن يوم الأربعاء هو المتمم لشهر شعبان، وأن الخميس 19 فبراير 2026 هو أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 1447 هجريًا. وتستعد المساجد في مختلف المحافظات لإقامة أول صلاة تراويح عقب صلاة العشاء مباشرة، وسط أجواء إيمانية مميزة.

موعد صلاة التراويح في مصر 2026

تقام صلاة التراويح يوميًا بعد صلاة العشاء مباشرة وحتى ساعات الليل، وفق التوقيت المحلي لكل محافظة. ويختلف توقيت الصلاة بفارق دقائق بسيطة من محافظة لأخرى، لذلك يُنصح بالرجوع إلى إمساكية رمضان الرسمية لمعرفة المواعيد الدقيقة.

وتُؤدى صلاة التراويح في المساجد أو في المنازل حسب استطاعة كل مسلم، مع استمرارها طوال ليالي الشهر الكريم.

عدد ركعات صلاة التراويح

يتكرر سؤال «صلاة التراويح كام ركعة؟» مع بداية رمضان كل عام. وتشير الفتاوى الشرعية إلى أن عدد الركعات يتراوح بين:

8 ركعات في بعض المساجد.

في بعض المساجد. 20 ركعة في مساجد أخرى وفق التنظيم المعتمد.

ومن أبرز المساجد التي تؤدي التراويح 20 ركعة بالقاهرة، حيث تُقام الصلاة بهذا العدد طوال الشهر الفضيل.

فضل صلاة التراويح في رمضان

تُعد صلاة التراويح من السنن المؤكدة التي يؤديها المسلمون طلبًا للأجر والثواب، إذ تمثل فرصة عظيمة للتقرب إلى الله خلال شهر رمضان. وتساعد هذه الصلاة على تعزيز الروحانية ونشر السكينة، خاصة مع أدائها جماعة داخل المساجد.

كما تشجع التراويح على الالتزام بقيام الليل وقراءة القرآن الكريم، وهو ما يعزز القيم الإيمانية خلال الشهر المبارك.

أول صلاة تراويح وأجواء المساجد

تشهد المساجد في جميع أنحاء مصر إقبالًا كبيرًا خلال أولى ليالي رمضان، حيث يتوافد المصلون لأداء صلاة العشاء والتراويح في أجواء يسودها الخشوع والتنظيم. وتحرص إدارات المساجد على تنظيم الصفوف وتسهيل دخول وخروج المصلين لضمان أداء الصلاة بسهولة ويسر.

دعاء صلاة التراويح وأفضل الأدعية

يحرص المسلمون على الإكثار من الدعاء خلال صلاة التراويح وقيام الليل، لما لهذه الأوقات من فضل عظيم واستجابة للدعاء، ومن الأدعية المستحبة:

طلب المغفرة والرحمة وتفريج الهموم.

الدعاء بالصحة والعافية ورفع البلاء.

سؤال الله القبول والعتق من النار.

الدعاء بصلاح الدين والدنيا والآخرة.

الاستعداد لليالي رمضان المباركة

مع بدء أول صلاة تراويح، يحرص المسلمون على اغتنام ليالي رمضان بالعبادة والذكر وقراءة القرآن، إلى جانب المحافظة على الصلوات والصدقات. وتبقى صلاة التراويح من أبرز مظاهر الشهر الفضيل، لما تحمله من أجواء روحانية تجمع الأسر والمجتمع على الطاعة والخير.