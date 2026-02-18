المطبخ النبوي.. كيف كان طعام الرسول صلي الله عليه وسلم وزوجاته؟

تعكس حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم نموذجًا فريدًا في البساطة والزهد، خاصة في المأكل والمشرب داخل بيوت أمهات المؤمنين، فقد اتسمت معيشته اليومية بالقناعة والاعتدال، بعيدًا عن مظاهر الترف والإسراف، ما يجعل “المطبخ النبوي” مثالًا يُحتذى به في التوازن الغذائي والروحي.

بساطة المعيشة في بيت النبوة

أكد الشيخ أشرف عبدالجواد، من علماء وزارة الأوقاف، أن حياة النبي وزوجاته كانت في غاية البساطة من حيث الطعام والملبس والمعيشة، فقد كان صلى الله عليه وسلم زاهدًا في الدنيا، معرضًا عن شهواتها، وكذلك كانت زوجاته.

وتشير الروايات إلى أن النار لم تكن توقد في بيوت النبي لشهرين متتاليين، وكان الطعام يعتمد أساسًا على التمر والماء، إضافة إلى الألبان التي كان يقدمها جيران الأنصار.

ماذا كان يأكل النبي يوميًا؟

اتسم طعام النبي صلى الله عليه وسلم بالاعتدال والتنوع البسيط، ومن أبرز الأطعمة التي وردت في السنة:

أطعمة كان يُحث على تناولها

العسل

التلبينة (حساء الشعير)

تمر العجوة

أطعمة أحبها النبي

القثّاء (الخيار)

الدباء (القرع أو الكوسة)

المرق (الحساء)

القديد (اللحم المجفف) مع الخبز

وقد روى أن النبي كان يحب الدباء ويتتبعه في الطعام، مما يدل على بساطة المائدة النبوية.

الطعام المطبوخ في بيوت أمهات المؤمنين

لم تكن الولائم الكبيرة مألوفة في بيت النبي، بل اقتصر الطعام المطبوخ على:

الخبز

اللحم

الحساء البسيط

وكان الهدف من الطعام سد الحاجة دون إسراف.

أطعمة نُهي عن تناولها قبل صلاة الجمعة

ورد النهي عن تناول بعض الأطعمة قبل صلاة الجمعة لما تسببه من روائح قد تؤذي المصلين، وهي:

البصل

الثوم

الكراث

هل كان النبي يساعد زوجاته في أعمال المنزل؟

ذكرت رضي الله عنها أن النبي كان في خدمة أهله؛ يساعد في الأعمال المنزلية، ويخدم نفسه، ويحلب شاته، ويرقع ثوبه، ويخصف نعله، فإذا حضرت الصلاة خرج إليها دون تأخير.

الدروس المستفادة من الاعتدال في الطعام

يشير الحديث النبوي إلى أهمية الاعتدال في الأكل والشرب، وأن امتلاء المعدة يضر بالإنسان، بينما الاعتدال يعزز الصحة ويقوي الروح، كما يؤكد الصوم على تهذيب النفس وتعزيز التقوى، وليس تعذيب الجسد.

كيف نطبق مفهوم البركة والقناعة في حياتنا؟

الاقتداء بسيرة النبي في الطعام والمعيشة يساعد الأسرة على ترسيخ قيم:

القناعة والرضا

تجنب الإسراف

شكر النعم

تربية الأبناء على البساطة

كما أن النظر إلى من هم أقل حالًا في أمور الدنيا يعزز الشعور بالرضا والامتنان.

يجسد “المطبخ النبوي” نموذجًا متكاملًا للحياة الصحية والروحية، قائمًا على البساطة والاعتدال والبركة. وبينما تنوعت الأطعمة التي تناولها النبي، ظل المبدأ الأساسي هو القناعة والزهد، وهو درس إنساني خالد يصلح لكل زمان ومكان.