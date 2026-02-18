موعد عيد الفطر 2026 في مصر.. هل يوافق الجمعة أم السبت؟

يتصدر موعد عيد الفطر 2026 محركات البحث مع اقتراب شهر رمضان المبارك، إذ ينتظر المسلمون في مصر والعالم تحديد أول أيام العيد للاحتفال بهذه المناسبة الدينية التي تحمل أجواء الفرح وصلة الرحم والتجمعات العائلية.

موعد بداية رمضان 1447 هـ

أعلنت أن يوم الخميس 19 فبراير 2026 هو أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 1447 هجريًا، بعد ثبوت الرؤية الشرعية للهلال وفق الضوابط الفقهية والمنهج العلمي المعتمد.

وأكدت الدار أن تحديد بدايات الشهور الهجرية لا يعتمد على التوقعات أو الآراء الفردية، بل يتم عبر الرؤية البصرية الشرعية الموثوقة.

موعد عيد الفطر 2026 فلكيًا

تشير الحسابات الفلكية إلى أن شهر رمضان هذا العام سيُتم 30 يومًا، ليكون:

آخر أيام رمضان: الجمعة 20 مارس 2026

أول أيام عيد الفطر: السبت 21 مارس 2026

ومع ذلك، يظل الإعلان الرسمي النهائي مرهونًا بثبوت رؤية هلال شهر شوال.

كيفية تحري هلال شوال وإعلان العيد

تعتمد الجهات المختصة على الرؤية الشرعية للهلال مساء يوم 29 رمضان، حيث يتم التأكد من ثبوت الهلال عبر اللجان الشرعية والفلكية قبل إعلان موعد العيد رسميًا.

سنن عيد الفطر ووقت التكبيرات

يُعد التكبير من السنن المستحبة في عيد الفطر، ويبدأ وقته من غروب شمس آخر يوم في رمضان عند ثبوت هلال شوال، ويستمر حتى انتهاء صلاة العيد.

أنواع التكبير في عيد الفطر

التكبير المطلق: يبدأ من رؤية الهلال وحتى صلاة العيد.

يبدأ من رؤية الهلال وحتى صلاة العيد. التكبير المقيد: يكون بعد الصلوات وفق ما ورد في بعض الآراء الفقهية.

أهمية عيد الفطر للمسلمين

يمثل عيد الفطر مناسبة روحية واجتماعية مهمة، حيث يؤدي المسلمون صلاة العيد، ويتبادلون التهاني، ويحرصون على صلة الأرحام وإخراج زكاة الفطر، تعبيرًا عن التكافل والتراحم بين أفراد المجتمع.

مع اقتراب نهاية رمضان، يبقى الموعد الرسمي للعيد مرتبطًا بثبوت الرؤية الشرعية، بينما تشير التقديرات الفلكية إلى أن السبت 21 مارس 2026 هو أول أيام عيد الفطر المبارك.