استقرار أسعار اللحوم والدواجن والأسماك والخضروات والفاكهة اليوم الأربعاء 18 فبراير 2026

شهدت الأسواق المصرية، اليوم الأربعاء 18 فبراير 2026، حالة من الاستقرار النسبي في أسعار السلع الغذائية الأساسية، وفي مقدمتها اللحوم الحمراء والدواجن والأسماك، إلى جانب الخضروات والفاكهة، مدعومة بوفرة المعروض وانتظام عمليات التوريد داخل المنافذ الحكومية والأسواق الحرة.

ويأتي هذا الاستقرار في ظل توافر كميات كافية لتلبية احتياجات المواطنين، مع تسجيل فروق سعرية محدودة بين منطقة وأخرى نتيجة اختلاف تكاليف النقل ومستويات الطلب.

أسعار اللحوم الحمراء اليوم



تراوحت أسعار اللحوم البلدية الطازجة بين 350 و420 جنيهًا للكيلوجرام بحسب النوع والمنطقة.

وجاءت أبرز الأسعار كالتالي:

عِرق الفلتو البلدي: نحو 430 جنيهًا/كجم

اللحم الضأن البلدي: من 350 إلى 400 جنيه/كجم

اللحم الجملي: من 300 إلى 350 جنيهًا/كجم

الكبدة البلدي: من 350 إلى 400 جنيه/كجم

الكبدة الضأن: نحو 320 جنيهًا/كجم

أسعار الدواجن ومشتقاتها



الدواجن البيضاء

في المزارع: نحو 91 جنيهًا/كجم

للمستهلك: من 100 إلى 102 جنيه/كجم

الدواجن الساسو

في المزارع والبورصة: نحو 99 جنيهًا/كجم

للمستهلك: قرابة 109 جنيهات/كجم

دواجن الأمهات

في المزارع: 80 جنيهًا/كجم

للمستهلك: نحو 85 جنيهًا/كجم

أسعار أجزاء الدواجن



الكبدة والقوانص: 90 جنيهًا/كجم

الكبدة الصافي: 110 جنيهات/كجم

القوانص الصافي: 85 جنيهًا/كجم

الوراك: 80 جنيهًا/كجم

البانيه: 200 جنيه/كجم

الأجنحة: 70 جنيهًا/كجم

الشيش: 180 جنيهًا/كجم

الاستربس: 160 جنيهًا/كجم

الصدور بالعظم: 90 جنيهًا/كجم

أسعار البيض اليوم



كرتونة البيض الأحمر:

جملة: 115 جنيهًا

للمستهلك: نحو 125 جنيهًا

كرتونة البيض الأبيض:

جملة: 114 جنيهًا

للمستهلك: نحو 124 جنيهًا



أسعار الأسماك والمأكولات البحرية

البلطي



مقاس 1: من 64 إلى 68 جنيهًا/كجم

مقاس 2: من 58 إلى 62 جنيهًا/كجم

البلطي الأسواني: من 30 إلى 80 جنيهًا/كجم

البلطي الفيليه: من 75 إلى 275 جنيهًا/كجم

أنواع أخرى

قشر البياض: من 190 إلى 290 جنيهًا/كجم

البياض الأملس البلدي (مقاس 1): من 150 إلى 250 جنيهًا/كجم

البوري مقاس 1: من 180 إلى 240 جنيهًا/كجم

البوري: من 100 إلى 160 جنيهًا/كجم

أسعار الجمبري

الجامبو: من 975 إلى 1175 جنيهًا/كجم

مقاس 1: من 850 إلى 950 جنيهًا/كجم

مقاس 2: من 725 إلى 825 جنيهًا/كجم

مقاس 3: من 200 إلى 400 جنيهًا/كجم

السبيط وأنواع أخرى

المكرونة السويسي: من 70 إلى 140 جنيهًا/كجم

المكرونة المجمدة: من 30 إلى 60 جنيهًا/كجم

السبيط: من 250 إلى 400 جنيهًا/كجم

سمك القرش: من 100 إلى 150 جنيهًا/كجم

السمك الحدادي: من 30 إلى 60 جنيهًا/كجم

المرجان المجمد: من 30 إلى 60 جنيهًا/كجم



أسعار الخضروات اليوم



البطاطس: من 10 إلى 12 جنيهًا/كجم

الطماطم: من 15 إلى 20 جنيهًا/كجم

البصل الأبيض: من 4 إلى 11 جنيهًا/كجم

الكوسة: من 13 إلى 17 جنيهًا/كجم

الجزر بدون عروش: من 6 إلى 8 جنيهات/كجم

الفاصوليا: من 25 إلى 45 جنيهًا/كجم

الباذنجان البلدي: من 12 إلى 15 جنيهًا/كجم

الباذنجان الرومي: من 8 إلى 12 جنيهًا/كجم

الباذنجان الأبيض: من 8 إلى 18 جنيهًا/كجم

الفلفل الرومي: من 14 إلى 18 جنيهًا/كجم

الفلفل الحامي: من 13 إلى 17 جنيهًا/كجم

الفلفل الألوان: من 30 إلى 45 جنيهًا/كجم

الملوخية: من 21 إلى 25 جنيهًا/كجم

الخيار الصوب: من 14 إلى 17 جنيهًا/كجم

الخيار البلدي: من 10 إلى 16 جنيهًا/كجم

القلقاس: من 8 إلى 12 جنيهًا/كجم

الثوم: من 20 إلى 40 جنيهًا/كجم



أسعار الفاكهة اليوم



البرتقال البلدي والسكري: من 8 إلى 12 جنيهًا/كجم

البرتقال أبو سرة: من 10 إلى 16 جنيهًا/كجم

الجريب فروت: من 7 إلى 10 جنيهات/كجم

التفاح الأمريكي: من 50 إلى 100 جنيه/كجم

النكترين المستورد: نحو 60 جنيهًا/كجم

البرقوق المستورد: من 50 إلى 80 جنيهًا/كجم

الخوخ المستورد: نحو 60 جنيهًا/كجم

الليمون البلدي: من 14 إلى 24 جنيهًا/كجم

وتأتي هذه الأسعار ضمن المتابعة اليومية لحركة الأسواق المحلية، مع استمرار الفروق الطفيفة بين المحافظات تبعًا لمستويات العرض والطلب وتكاليف التداول، في وقت تسعى فيه الأسواق للحفاظ على استقرار الأسعار وضبط الإيقاع السعري للسلع الأساسية.