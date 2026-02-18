أسعار الحديد والإسمنت ومواد البناء في مصر اليوم الأربعاء 18 فبراير 2026

شهدت أسعار الحديد والأسمنت والجبس، إلى جانب عدد من مواد البناء الأساسية، حالة من الثبات الملحوظ داخل السوق المصري اليوم الأربعاء 18 فبراير 2026، وسط توازن نسبي بين العرض والطلب، ومتابعة دقيقة من قبل شركات المقاولات والمطورين العقاريين لتحركات الأسعار، نظرًا لتأثيرها المباشر على تكلفة تنفيذ المشروعات السكنية والتجارية وأعمال البنية التحتية.



أسعار الحديد اليوم في مصر



حافظت أسعار الحديد على استقرارها لدى كبرى الشركات العاملة في السوق المحلي، حيث سجل سعر طن حديد عز نحو 37,200 جنيه، فيما بلغ سعر طن حديد بشاي حوالي 37,600 جنيه.

وسجل طن حديد المصريين نحو 36,500 جنيه، بينما بلغ سعر حديد الجارحي قرابة 34,600 جنيه للطن، ووصل سعر حديد المراكبي إلى 36,300 جنيه، في حين سجل حديد العشري نحو 35,500 جنيه، واستقر حديد سرحان عند 35,000 جنيه للطن.



أسعار الحديد لدى باقي الشركات



كما استقرت أسعار عدد من العلامات التجارية الأخرى، حيث سجل طن حديد بيانكو نحو 35,000 جنيه، وبلغ سعر حديد الجيوشي قرابة 35,500 جنيه للطن، فيما وصل سعر حديد السويس للصلب إلى 36,500 جنيه، وسجل حديد المعادي نحو 35,000 جنيه للطن، وسط حالة من الاستقرار النسبي بالسوق المحلي.



أسعار الأسمنت اليوم



وعلى مستوى الأسمنت، بلغ متوسط سعر الأسمنت الرمادي نحو 3,046 جنيهًا للطن، بينما سجل سعر شيكارة أسمنت طرة والبورتلاندي نحو 230 جنيهًا.

وتراوح سعر الأسمنت الأبيض بين 5,400 و5,600 جنيه للطن، فيما سجل الأسمنت المخلوط أسعارًا تراوحت بين 2,850 و4,160 جنيهًا للطن، بحسب نوع المنتج والشركة المنتجة، مع استمرار حالة الاستقرار في السوق.



أسعار الجبس في الأسواق



شهدت أسعار الجبس استقرارًا نسبيًا، حيث تراوح سعر طن جبس العامرية بين 1,400 و1,450 جنيهًا، بينما سجل جبس سيناء أسعارًا بين 1,500 و1,550 جنيهًا للطن.

كما بلغ سعر جبس الدولية نحو 1,500 جنيه للطن، وتراوح سعر جبس مصر سيناء بين 1,450 و1,500 جنيه، في حين سجل جبس زهرة سيناء قرابة 1,500 جنيه للطن.



أسعار الرمل والزلط



استقرت أسعار الرمل عند مستويات متقاربة، حيث تراوح سعر الرمل الناعم بين 95 و170 جنيهًا للمتر، وسجل الرمل الأحمر العادي نحو 40 جنيهًا للمتر، بينما بلغ الرمل الأحمر الخشن نحو 60 جنيهًا، وسجل الرمل الخشن نحو 100 جنيه للمتر.

أما الزلط، فسجل الزلط الكبير نحو 170 جنيهًا للمتر، والزلط المتوسط نحو 190 جنيهًا، فيما بلغ سعر الزلط الفينو نحو 220 جنيهًا للمتر.



أسعار الطوب الأحمر والأسمنتي



سجل الطوب الأحمر المثقب مقاس 19×9×6 سم نحو 1,550 جنيهًا للألف طوبة، بينما بلغ سعر الطوب الأحمر المثقب مقاس 25×12×6 سم نحو 2,200 جنيه للألف طوبة.



كما سجل الطوب الأسمنتي المصمت نحو 2,800 جنيه للبالتة، فيما بلغ سعر الطوب الأسمنتي المفرغ نحو 9,000 جنيه للبالتة، مع استقرار واضح في الأسعار داخل الأسواق.



أهمية استقرار الأسعار في سوق البناء



يمثل استقرار أسعار مواد البناء عنصرًا أساسيًا في دعم قطاع التشييد، إذ يمنح الشركات والمستثمرين رؤية أوضح عند وضع خطط التنفيذ، ويحد من مخاطر تقلب التكاليف، كما ينعكس إيجابًا على استقرار السوق العقاري واستمرار تنفيذ المشروعات القومية والتنموية.



العوامل المؤثرة على أسعار مواد البناء



تخضع أسعار الحديد والأسمنت وباقي مواد البناء لعدة متغيرات، من أبرزها تحركات أسعار الخامات عالميًا مثل خام الحديد والفحم، إضافة إلى تكلفة الطاقة والنقل، فضلًا عن معدلات العرض والطلب داخل السوق المحلي، وهي عوامل تؤثر بشكل مباشر على تكلفة الإنتاج والأسعار النهائية.